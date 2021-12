Ripristino asfalto, Salvemini “Non hanno alcun costo per le casse comunali”

Manfredonia (Foggia), 18/12/2021– “Come previsto questa mattina sono terminati i lavori di ripristino del nuovo asfalto in Via della Croce e via Porta Pugliese ad opera delle aziende che hanno aperto cantieri per la realizzazione, ammodernamento ed implementazione di servizi di pubblica utilità (energia elettrica, fibra, ecc)”.

“Come informa l’Assessore ai Lavori Pubblici Angelo Salvemini, questi lavori non hanno alcun costo per le casse comunali e sono frutto di un accordo del sindaco Gianni Rotice e dello stesso Assessore con le imprese (che si ringraziano per la collaborazione e la professionalità dimostrate nei confronti dell’Amministrazione e dei cittadini) al fine di procedere al ripristino non solo del tratto interessato dalla cantierizzazione, ma l’estensione all’intera carreggiata ed ai tratti limitrofi per migliorare la viabilità ed evitare danni ed incidenti a veicoli e pedoni”.

“Da lunedì tali proseguiranno in altre zone della città oggetto di cantierizzazione, mentre è pronto un piano straordinario d’intervento sulla viabilità cittadina da parte del Comune”.