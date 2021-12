Rosalba Bisceglia trattava col caporale: le intercettazioni che lo provano

Manfredonia (Foggia), 18/12/2021 – (foggiacittaaperta) Rosalba Bisceglia è accusata nella sua qualità di amministratrice della società semplice agricola “Bisceglia” in cui è socia con le due sorelle. Secondo quanto ricostruito nell’ordinanza, il 12 settembre 2020 la moglie del prefetto Di Bari chiama il caporale Bakary Saidy. Il tono è confidenziale.

Dopo la richiesta di sei lavoratori per il martedì successivo, l’imprenditrice agricola definisce con lui i dettagli delle assunzioni dei lavoratori stranieri, necessari per la raccolta dell’uva su terreni di proprietà vicini a Manfredonia.

“Porta da Nico tutti i documenti” dice la Bisceglia. “Devi portarli prima perché così io devo fare ingaggi.. e poi il giorno dopo iniziate a lavorare”. E sempre al caporale segnala problemi nell’assunzione: “Senti quattro di voi non sono regolari… non ci sono permessi”. E ancora: “Se hanno i documenti.. me li porti domani mattina… e dopodomani i documenti giusti”. Da intercettazioni telefoniche sul cellulare di Bakary Saidy risulta inoltre che ai lavoratori il caporale consiglia di inviare i documenti direttamente “alla signora”, secondo il gip la prova che le assunzioni venissero fatte direttamente da Rosalba Bisceglia. (foggiacittàaperta)