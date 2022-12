Addio a Lando Buzzanca: fu uno degli attori più popolari degli anni’70

Roma, 18 dicembre 2022, (Corrieredellasera) – C’è stato un momento in cui il palermitano Gerlando, detto Lando, Buzzanca era l’attore più popolare e richiesto del cinema italiano. Interpretando la figura del maschio siciliano, in chiave grottesca, come in una degenerazione della commedia italiana completa di molti doppi sensi, Buzzanca era diventato negli anni 70, mentre in tv faceva coppia borghese di successo con Delia Scala in «Signore e signora», il riferimento del pubblico degli ammicchi e delle barzellette volgari.

Era il re della sensualità accesa, il maschio italiano tipo export, sempre pronto, quindi anche il prototipo di un personaggio asociale, snobbato dalla sinistra critica e preso sotto la propria protezione dalla destra in cerca di beniamini. Ecco titoli di incassi miliardari diretti da abilissimi registi come Steno, Vicario, Fulci, Grimaldi, D’Amico: «Il vichingo venuto dal Sud», «Quando le donne avevano la coda», «Homo eroticus», «Il prete sposato» accanto alle più sensuali donne dello schermo, tre volte la Podestà, la Bouchet, Senta Berger.

Titoli che però vanno ripetendosi, banalizzandosi, involgarendosi: «L’arbitro», «Il gatto mammone», «Il domestico» e poi altre storie di schiave e industriali col complesso del giocattolo, perfino «Io e lui» di Salce, da Moravia, perché quel «lui» era al centro della popolarità di un attore che aveva dimostrato altre doti, allievo della scuola di teatro di Sharoff e nelle prove in teatro, dal musical «Il cenerentolo» fino a un Molière nel 90, un Sam Benelli e a un «Liolà» nel ’94. Nella lista dei suoi top fa eccezione «Il merlo maschio» di Festa Campanile, tratto da un racconto di Bianciardi, spiritosa commedia mai volgare in cui un Buzzanca violoncellista scopre quella meraviglia di Laura Antonelli.

Una strana carriera che inizia d’autore (e comprende alcuni varietà in teatro) quando Pietro Germi lo scopre e, già identificandolo con il portatore sano della sensualità siciliana, gli affida ruoli nello storico dittico di «Divorzio all’italiana» (fidanzato della sorella del barone Cefalù-Mastroianni) e «Sedotta e abbandonata» (fratello della Sandrelli). Poi lo sceglie Pietrangeli ed è bravissimo come l’imbranato, goffo brigadiere di «La Parmigiana» con la Spaak e arriva al «Don Giovanni in Sicilia» di Lattuada che segna anche il suo fatidico e inevitabile incontro con Vitaliano Brancati, grande scrittore siciliano del «Bell’Antonio».

Buzzanca intanto paga pegno al cine parodia di 007 con la sua serie di «James Tont» ma non entra nel filone scollacciato all’italiana, ma quando deve cambiar genere torna in tv («Mio figlio» storia di un padre con un figlio gay) e si afferma, ancora davvero bravo, nei «Viceré» di Faenza, dal romanzo di De Roberto, per cui vince il Globo d’oro. Non manca nulla nel suo curriculum: la serie «Il restauratore», un’edizione di «Ballando con le stelle» ed anche, in finale, un malinconico film con Delle Piane su due omosessuali, «Chi salverà le rose?», mentre l’ultima sua apparizione è nel film tv «W gli sposi». (Corrieredellasera)