Argentina campione del mondo, Leo Messi nell’olimpo come Maradona

Stato Quotidiano, 18 dicembre 2022. È stata una finale al cardiopalma. A lasciare un marchio sportivo su un mondiale opaco, per mille motivi. L’Argentina è Campione del Mondo, per la terza volta nella sua storia. Leo Messi contro Kylian Mbappè, Argentina contro Francia, collettivo attorno al leader e leader che trascina la squadra.

Sembrava tutto deciso a fine primo tempo. Argentina avanti 2-0, con il rigore messo a segno da Messi e il raddoppio del bianconero Di Maria. Poi, è pure accademia. I biancocelesti gestiscono la palla, pressano, coprono il campo, i Blues sono remissivi, spenti, arresi. Ma al minuto ‘80 tutto cambia. Rigore per Francia, Mbappè accorcia. Pronti via, azione francese, una palla alta scende sul destro di Kylian, e il futuro campionissimo assoluto del calcio, a succedere a Messi e CR7, mette dentro anche il 2-2.

Si va ai supplementari. Si lotta, si combatte, ribaltamenti di fronte, Lloris e Martinez parano, la Francia è rediviva, l’Argentina opaca. Ma è ancora Messi a portare avanti i suoi dopo un’ azione tambureggiante fatta di triangoli e caparbietà. È finita? Macché! La Francia non si arrende, attacca a testa bassa, rigore! Al 118’, sarebbero tremate le gambe a tutti, ma non alla stella del PSG, già campione del mondo 4 anni fa, Mbappè realizza, è 3-3. E c’è tempo anche per un miracolo di Martinez e un paio di occasioni mancate a tu per tu col portiere, una per parte.

La lotteria dei rigori premia i sudamericani, dopo i 2 errori transalpini, Montiel regala la coppa alla squadra del Ct Scaloni, fa urlare una nazione intera dopo 36 anni, e consegna Messi all’Olimpo del calcio, fra i più grandi di sempre. A sanare finalmente quel vulnus che lo teneva lontano dal Dio e idolo Maradona, la vittoria di un mondiale, che mancava, da protagonista. Dopo aver vinto tutto. Onore all’Albiceleste, Campione del Mondo.

Benedetto Mandrone, 18 dicembre 2022