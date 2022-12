Goleada del Manfredonia alla Vigor Trani: 7-1 e Natale da capolista

StatoQuotdiano.it San Ferdinando di Puglia, 18 Dicembre 2022.

Il Manfredonia Calcio saluta il 2022 con una goleada al malcapitato Vigor Trani, surclassando l’ultima classe per 7-1 nella prima giornata di ritorno del Campionato di Eccellenza Pugliese, girone A. Troppo evidente il divario tecnico tra le due compagini. De Candia dà spazio nell’undici iniziale ai calciatori con meno minutaggio, in stagione. Il match è senza storia già dalla prima frazione di gioco, conclusasi con il parziale di 3-0, con reti di Quitadamo, D’Aiello, Turitto. Nella ripresa i padroni di casa aumentano il bottino, con le reti di Morra, ancora Turitto (tripletta per lui) e Panelli, inframezzate dalla rete della bandiera della Vigor Trani con Angelini Punteggio, utile per la differenza reti in classifica. In attesa di sviluppi sul “caso Miramare”, oggetto di interrogazioni nel prossimo Consiglio Comunale, la squadra biancoceleste del patron Di Benedetto conclude l’anno solare da capolista solitaria e da finalista nella coppa Italia Eccellenza, nonostante numerosi disagi organizzativi e la mancanza del caloroso supporto del pubblico amico e dà appuntamento al 8 gennaio 2023, quando il torneo riprenderà con la trasferta sul terreno del Foggia Incedit

Tabellini:

Manfredonia: Coletta, Magaletti, Dinielli, Attah, D’Aiello, Cirillo, Lobosco, Quitadamo, Morra, Achik, Turitto. All. De Candia

Vigor Trani: Vatinno, Rizzi, Milzi, Brasesco, Stradapede, Angelini, Diarrassouba, Massari, Capodiferro, Caradonna G., Caradonna F. All. Prigigallo.

Reti: Quitadamo, D’Aiello, Turitto, Morra, Turitto, Angelini, Turitto, Panelli.

Arbitro: sig. Consales sez. Foggia.

Assistenti: sigg. Loconte sez. Bari, Dimonte sez. Barletta

A cura di Antonio Monaco. San Ferdinando di Puglia, 18 Dicembre 2022