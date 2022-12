Il Foggia si rilancia: battuta la Turris 1-2 e rossoneri in zona playoff

StatoQuotidiano.it Torre Del Greco, 18 Dicembre 2022.

Brillante affermazione del Foggia di mister Gallo, che nel lunch match della 19° giornata del campionato di calcio di serie C, girone C, espugna il “Liguori” di Torre del Greco, battendo la Turris 1-2, al termine di un match vivace e ben giocato dalla formazione rossonera.

Partono meglio i corallini di mister Di Michele. Al 2′ Nobile è incerto in uscita ma la prima linea campana non ne approfitta. Maniero, poco dopo, prova un rasoterra, conclusione senza velleità. Al quarto d’ora la gara è momentaneamente sospesa per lancio di petardi e fumogeni da parte delle opposte tifoserie. Calmate le acque, si riprende con ritmi più intensi e partita che diventa spettacolare e godibile per gli spettatori. Cross dalla destra di Garattoni, al 20′, Ogunseye è in ritardo con la deviazione vincente. Ghiotta occasione per i pugliesi, al 24′, quando è perfetto l’inserimento di Frigerio, nel cuore dell’area di rigore ,ma il centrocampista apre troppo il piattone e spreca sottomisura. I padroni di casa colgono la prima traversa di giornata, al 32′, con un colpo di testa di Maniero. Peralta è ispirato e tra i più positivi. Il fantasista rossonero, al 38′, sfrutta la sponda di Ogunseye e scaglia un pericoloso tiro che fa la barba al palo. Il Foggia termina in avanti la frazione e l’inerzia è saldamente nei piedi della banda Gallo, che viene premiata al 46′. Nel primo minuto, dei tre assegnati, gran lavoro di Odjer che serve Garattoni, diagonale secco e Perina battuto. Foggia avanti 0-1 all’intervallo.

Avvio veemente della Turris alla ripresa della contesa. Al 47′ da sviluppi di corner, Boccia colpisce una nuova traversa. I locali spingono alla ricerca del pareggio e lo trovano. Al 53′ è proprio il centravanti campano Maniero che incorna alla perfezione il cross di Haoudi.

Gallo manda dentro forze fresche con un triplo cambio: dentro Petermann, D’Ursi e Di Noia, fuori Odjer, Peralta e Frigerio. Mossa azzeccata e che si rivelerà vincente. Passano, infatti, 6 minuti e il Foggia ripassa in vantaggio. Al 71′ traversone di Costa, Ogunseye manda sul palo la sua zuccata, la sfera torna tra i piedi di Schenetti che suggerisce per Di Noia, il cui tap-in fa centro. Proteste della Turris, per un presunto fallo su Santaniello, l’arbitro sorvola. I corallini provano ad avanzare il baricentro per impattare ma la retroguardia ospite è attenta e non rischia quasi nulla fino al fischio finale. Il Foggia torna alla vittoria e chiude il girone di andata a quota 26 punti, che significano settima posizione e zona play off, in attesa della seconda trasferta consecutiva prenatalizia, il prossimo 23 dicembre, sul terreno del Latina.

A cura di Antonio Monaco. Torre del Greco, 18 Dicembre 2022.