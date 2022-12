Massimo Colia, con ANCI-Puglia nel progetto sulla cittadinanza globale

Stornarella, 18 dicembre 2022 – Settimana di impegni in ANCI Puglia, quella appena trascorsa, per il sindaco di Stornarella Massimo Colia, nelle vesti di vicepresidente per la sezione pugliese dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani.

Sabato mattina, a Bari – ore 09:30 – presso la Presidenza della Regione Puglia, dove Colia ha preso parte all’incontro sulla Legge Finanziaria della Regione Puglia 2023, alla presenza di Raffaele Piemontese, vicepresidente della Regione Puglia, e Domenico De Santis, Vice Capo Di Gabinetto del Presidente Emiliano.

Nei giorni precedenti, Colia partecipava alla presentazione del progetto a cui ha aderito la Regione Puglia in collaborazione con la Regione Toscana, “GenerAzione 2030: Alleanze Regionali per l’Educazione alla Cittadinanza Globali”, finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, e che vede tra i partner principali: ANCI-Puglia, l’Università di Foggia, l’Ufficio Scolastico Territoriale della provincia dauna.

Tra gli intervenuti all’incontro: l’assessora regionale al Welfare Rosa Barone; la direttrice del dipartimento Welfare, Valentina Romano; la Responsabile Settore Tutela dei consumatori e utenti, politiche di genere, promozione della cultura di pace della Direzione Istruzione, formazione, ricerca e lavoro della Regione Toscana, Daniela Volpi; la Coordinatrice operativa progetto GenerAzione 2030 per Oxfam Italia, Angela Pinna; la ricercatrice di Pedagogia Generale del Dipartimento di Studi Umanistici Lettere-Beni Culturali-Scienze della Formazione – Università di Foggia, Manuela Ladogana; la Dirigente Ufficio scolastico territoriale di Foggia, Maria Aida Tatiana Episcopo; la referente progetti nazionali nelle relazioni con l’Universita’ di Foggia, Maria Titti Gambatesa.

Nato dalla volontà delle Regioni di Puglia e Toscana, di promuovere in ogni ambito educativo percorsi interdisciplinari e partecipativi orientati a diffondere e consolidare il tema dello sviluppo sostenibile, il progetto verrà posto in essere, per la Puglia, in via sperimentale con Foggia e la sua provincia e durerà due anni.

Saranno coinvolti docenti, studenti, giovani attivisti, rappresentanti di enti locali, organizzazioni della società civile e dei comuni interessati, attraverso corsi di formazione, eventi e piani di lavoro sul tema dell’educazione alla cittadinanza attiva, in linea con gli obiettivi del piano d’azione definito a livello mondiale dall’ONU, Agenda 2030, con cui si indicano una serie di interventi finalizzati a migliorare il volto del pianeta e le condizioni di vita dei circa 7 miliardi di esseri umani che lo popolano.

“I comuni rappresentano il primo presidio dello Stato sul territorio – ha evidenziato il vicepresidente di Anci Puglia, Massimo Colia – e i sindaci sono impegnati costantemente nel promuovere la cultura dell’etica, nel garantire l’affermazione della legalità e il rispetto dei principi di pari opportunità, valori fondamentali per uno sviluppo socioeconomico, inclusivo e sostenibile delle comunità.

Anci Puglia pertanto, è lieta di collaborare a questa interessante iniziativa di educazione alla cittadinanza globale”.