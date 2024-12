Apricena, medico e moglie sequestrati in casa da una banda armata: caccia ai malviventi

Attimi di puro terrore si sono consumati nella serata di ieri ad Apricena, dove un noto medico specialista e sua moglie sono stati presi in ostaggio da una banda di rapinatori armati che hanno fatto irruzione nella loro abitazione.

Secondo quanto riportato da FoggiaToday, i malviventi sarebbero stati almeno quattro, tutti incappucciati e, a quanto pare, armati, mentre un quinto complice attendeva in auto. Il loro obiettivo sembrava essere la cassaforte della casa, anche se al momento non è stato quantificato l’ammontare del bottino.

Fortunatamente, le vittime, pur sotto choc per l’accaduto, non hanno riportato conseguenze fisiche. Sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri, impegnati a ricostruire ogni dettaglio dell’episodio, che rappresenta un nuovo inquietante capitolo nella crescente ondata di criminalità che sta colpendo la città.

Solo pochi giorni fa, Apricena era stata teatro di un altro clamoroso assalto: una gioielleria era stata svaligiata con l’ausilio di un escavatore, alimentando il senso di insicurezza tra i cittadini.

Il sindaco Potenza: “Situazione insostenibile”

“Siamo stanchi, questa situazione è diventata invivibile”, ha dichiarato a FoggiaToday il sindaco di Apricena, Antonio Potenza. “Non possiamo vivere nel terrore, con delinquenti che si arrampicano sui balconi delle case per poi piombare nelle abitazioni. Mi auguro che le forze dell’ordine riescano ad assicurare questi folli alla giustizia al più presto”.

Il primo cittadino ha inoltre lanciato un appello per un maggiore controllo del territorio, soprattutto nelle ore serali e notturne, al fine di garantire più sicurezza ai cittadini: “È necessario alzare l’asticella della protezione sul territorio per respingere questi balordi, che con tutta probabilità non sono del posto. La nostra comunità merita di vivere in tranquillità”.

Le forze dell’ordine, intanto, proseguono le indagini per identificare i responsabili di questa violenta incursione. La tensione resta alta in città, mentre si invocano interventi concreti per contrastare un’escalation criminale sempre più preoccupante.

(Fonte: FoggiaToday)