L’imprenditore edile, attuale patron del Manfredonia Calcio, è tra l’altro coinvolto in alcune vicende giudiziarie, tra cui l’inchiesta “Giù le mani” per presunto voto di scambio e un procedimento legato a un incidente in un cantiere edile.

A seguito del provvedimento prefettizio, il Comune di San Giovanni Rotondo ha revocato a Rotice l’appalto per la costruzione di un asilo nido in via Perosi, del valore di circa di oltre 800mila euro.

L’AGGIUDICAZIONE (29.10.2024). D E T E R M I N A “ Di ritenere le premesse riportate in narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  Di prendere ATTO dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 17 comma 5^ del D. Lgs 36/2023 inerente l’affidamento dei LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO COMUNALE IN VIA PEROSI – IMPORTO PROGETTO ESECUTIVO € 1.440.000,00 – PNRR -M4.C1.I1.1″ alla società Gianni Rotice Srl (Cod. Fisc.: 03789550716), con sede in via Archimede, snc, Manfredonia (FG), 71043, che ha offerto il ribasso del 18,7550%, per un importo netto di € 800.516,76 di cui € 23.291,90 non soggetti a ribasso, a seguito dell’esito positivo delle verifiche effettuate dal RUP, formalmente nominato, in capo all’aggiudicatario” (ATTO INTEGRALE > determina_n_2100 prot_4006_del_29_10_2024_Determina_di_aggiudicazione_definitiva)

LA REVOCA (11.12.2024)> determina_n_2100

«Ora – ha riferito il sindaco di San Giovanni Rotondo, Filippo Barbano, a La Gazzetta del Mezzogiorno – rischiamo di perdere un milione e quattrocentomila euro di finanziamenti per la realizzazione di un asilo nido se entro il 31 dicembre non riusciamo a cantierizzare i lavori».