Lutto a Manfredonia: Addio a Vito Pacillo, muratore di 49 anni

La comunità di Manfredonia piange per la prematura scomparsa di Vito Pacillo, muratore di 49 anni, conosciuto e stimato per la sua dedizione al lavoro e per la sua bontà d’animo. Munito dei conforti religiosi, Vito si è spento lasciando un vuoto incolmabile nella vita dei suoi cari e in quanti lo conoscevano.

Vito era un uomo semplice e laborioso, che ha sempre svolto la sua professione di muratore con passione e professionalità. Era una figura conosciuta e benvoluta a Manfredonia, dove viveva circondato dall’affetto della sua famiglia.

Lascia la moglie e due figli, i genitori, il fratello, la sorella, e numerosi parenti. La sua perdita rappresenta un dolore profondo non solo per i familiari, ma anche per tutta la comunità che ha avuto modo di apprezzarne le qualità umane.

Le esequie si terranno mercoledì 18 dicembre 2024. Il corteo funebre partirà alle ore 15:30 dalla sua abitazione e si dirigerà verso la Chiesa Santa Maria del Carmine, dove si svolgerà la cerimonia religiosa. Familiari, amici e conoscenti si riuniranno per accompagnarlo nel suo ultimo viaggio e per rendere omaggio alla sua memoria.

Vito Pacillo sarà ricordato non solo per il suo instancabile impegno professionale, ma anche per la sua generosità e l’amore che nutriva per la famiglia e il prossimo. In molti lo descrivono come una persona sempre disponibile, capace di regalare un sorriso anche nei momenti difficili.