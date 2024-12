Manfredonia: furto dell’auto e stallo occupato, il grido di aiuto della mamma di Miriam: "La volete spingere al suicidio?"

Manfredonia. Si “aggrava” la situazione per Miriam, la giovane di Manfredonia con disabilità a cui, lo scorso 11 dicembre, è stata rubata l’auto indispensabile per la sua quotidianità e le cure mediche.

A denunciare il dramma umano e psicologico che sta vivendo la figlia è la mamma, Angela Quitadamo, che non nasconde la sua disperazione: “Miriam sta avendo atteggiamenti autolesionistici. Vogliono indurla al suicidio? Non permetterò che accada. È Natale e ci troviamo in un mondo sempre più insensibile di fronte a esistenze difficili”.

Il furto della Kia Sportage verde petrolio (targa GV814BA), rubata dallo stallo riservato ai disabili sotto casa della ragazza, rappresenta solo l’ultimo atto di una vicenda che ha lasciato il segno nella vita di Miriam e della sua famiglia. L’auto, acquistata con grandi sacrifici e ancora in fase di pagamento, non era solo un mezzo di trasporto, ma una vera necessità per raggiungere ospedali e zone ZTL, dove Miriam riceve cure fondamentali.

A bordo del veicolo si trovavano anche materiali sanitari indispensabili, come garze e kit di cateteri. Anche se la sedia a rotelle della giovane non era nel mezzo al momento del furto, il danno resta incalcolabile.

Lo stallo ancora coperto di catrame: un simbolo di abbandono

A quasi una settimana dal furto, lo stallo riservato è ancora inutilizzabile, coperto da catrame, e trasformato nel parcheggio “di tutti”. “Dove sono le istituzioni?”, si domanda Angela. “Nonostante le nostre segnalazioni, nessuno è ancora intervenuto per ripristinare lo spazio riservato. È una situazione incoerente e insostenibile”.

Mentre la famiglia lotta per garantire un supporto psicologico a Miriam, che fatica persino a concentrarsi sui suoi studi universitari, Angela si rivolge a tutta la comunità: “Questa non è solo la nostra battaglia, ma un richiamo a tutti a riscoprire il rispetto e la sensibilità verso chi vive situazioni difficili. Vivere con una disabilità è già una sfida enorme, ma gesti del genere sono inaccettabili e disumani”.

Intanto, le forze dell’ordine continuano a indagare per individuare i responsabili del furto, avvenuto sotto le telecamere di sorveglianza. Ma il senso di abbandono e insicurezza in città cresce, lasciando un interrogativo doloroso: quanto tempo dovrà ancora passare prima che Miriam e la sua famiglia ricevano giustizia?