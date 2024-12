Manfredonia: Presentato il progetto vincitore del Bando ANCI-Coreve sulla raccolta differenziata del vetro

Manfredonia, 18 dicembre 2024 – Si è tenuta questa mattina, presso l’aula consiliare del Comune di Manfredonia, la conferenza stampa organizzata da ASE S.p.A. per la presentazione del progetto vincitore del Bando ANCI-Coreve, dedicato al potenziamento della raccolta differenziata del vetro.

L’evento ha visto la partecipazione del Sindaco Domenico La Marca, dell’Assessore all’Ambiente Rita Valentino, dell’Amministratore Unico di ASE S.p.A. Marcello Danisi e del Direttore Tecnico dell’azienda, Salvatore Mastrolillo, insieme ad altri esponenti della governance locale e dell’azienda di servizi ambientali.

Un progetto per una gestione più sostenibile

Durante l’incontro, i relatori hanno illustrato i dettagli del progetto, sottolineandone l’importanza per migliorare la raccolta differenziata del vetro sul territorio comunale. L’obiettivo principale è rendere la gestione dei rifiuti più efficiente e sostenibile, riducendo l’impatto ambientale e promuovendo il riciclo del vetro, un materiale strategico per l’economia circolare.

Il progetto premiato dal Bando ANCI-Coreve rappresenta un passo avanti significativo per Manfredonia. Nel corso della presentazione, sono state descritte le modalità operative e i benefici attesi, sia in termini di riduzione dei rifiuti in discarica che di aumento della sensibilizzazione ambientale tra i cittadini.

Un confronto con la comunità

L’iniziativa ha messo al centro il coinvolgimento attivo della cittadinanza. Gli interventi hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra amministrazione, aziende e cittadini per garantire il successo della raccolta differenziata. Durante la conferenza stampa, sono stati chiariti i dubbi e fornite indicazioni pratiche per aderire alle nuove modalità di gestione del vetro.

Una missione condivisa

“La sostenibilità ambientale è una sfida che possiamo vincere solo insieme,” ha dichiarato il Sindaco La Marca, ribadendo l’impegno dell’amministrazione comunale nel promuovere politiche innovative e sostenibili. Anche Marcello Danisi di ASE S.p.A. ha sottolineato il valore di questo progetto come esempio di sinergia tra istituzioni e consorzi nazionali.

L’evento ha raccolto ampio interesse, testimoniando l’attenzione crescente della comunità verso tematiche legate alla tutela dell’ambiente.

