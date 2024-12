Mattinata: al via i lavori di riqualificazione del Rione Junno

Sono iniziati i lavori di riqualificazione urbana del Rione Junno, il cuore storico di Mattinata. L’amministrazione comunale ha annunciato l’avvio di un intervento da 2 milioni di euro, mirato a valorizzare l’area sia dal punto di vista sociale che culturale, rendendola un punto strategico per lo sviluppo turistico e paesaggistico del territorio.

Il progetto punta a diventare un modello di riferimento per la gestione dello spazio pubblico e l’uso di materiali in armonia con l’estetica locale. L’intervento prevede l’impiego esclusivo di materiali autoctoni: le tradizionali “basole” per pavimentare piazze e slarghi, e i caratteristici ciottoli bianchi per le rampe e le scalinate delle vie del quartiere.

Un’iniziativa che intende non solo preservare l’identità storica del Rione Junno, ma anche proiettarlo verso un futuro di maggiore fruibilità e attrattività.

Lo riporta Retegargano.it