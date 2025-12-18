Edizione n° 5918

Leonardo Patroni Griffi nominato vice presidente dell'Abi
17 Dicembre 2025

All'ospedale pediatrico di Bari 30mila accessi pronto soccorso nel 2024
17 Dicembre 2025

A Mattinata a Cavallo torna il Presepe Vivente: un viaggio nella magia del Natale

A Mattinata a Cavallo torna il Presepe Vivente: un viaggio nella magia del Natale

Giuseppe de Filippo
18 Dicembre 2025
A Mattinata a Cavallo torna il Presepe Vivente: un viaggio nella magia del Natale

MATTINATA (FG) – La tradizione si rinnova e illumina il periodo più atteso dell’anno: a Mattinata a Cavallo torna il Presepe Vivente, uno degli appuntamenti più suggestivi del Natale garganico, capace di unire fede, cultura e partecipazione popolare.

L’evento si svolgerà nelle serate del 20 e 21 dicembre 2025, del 27, 28 e 29 dicembre 2025 e il 3 gennaio 2026, con apertura al pubblico dalle 19.00 alle 21.00. Il percorso prenderà vita nella cornice di via Archita 30, in Contrada Apollo, dove figuranti in abiti d’epoca ricreeranno le scene della Natività in un’atmosfera carica di emozione e spiritualità.

Il Presepe Vivente di Mattinata a Cavallo non è soltanto una rappresentazione sacra, ma un vero e proprio racconto collettivo, che coinvolge volontari, famiglie e visitatori in un cammino tra luci soffuse, ambientazioni curate e antichi mestieri, offrendo un’esperienza immersiva capace di parlare a grandi e piccoli.

Momento particolarmente atteso sarà quello dell’Arrivo dei Re Magi, in programma venerdì 3 gennaio 2026. In questa occasione, i Magi raggiungeranno la grotta dopo un percorso itinerante attraverso il paese, con partenza prevista alle 17.30 dal capolinea degli autobus, regalando ai presenti un evento scenografico e simbolico che anticiperà la rappresentazione serale.

Un’iniziativa che conferma l’importanza delle tradizioni natalizie come strumento di coesione sociale e valorizzazione del territorio, capace di attrarre visitatori e di rafforzare il senso di appartenenza della comunità locale.

A Mattinata a Cavallo, anche quest’anno, la magia del Natale prende forma tra fede, storia e partecipazione, trasformando il presepe in un’esperienza viva, autentica e profondamente condivisa.

