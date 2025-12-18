Angelina Jolie mostra le cicatrici della mastectomia su Time France

Angelina Jolie, 50 anni, si racconta con straordinaria sincerità sulla copertina del numero d’esordio di Time France, mostrando per la prima volta le cicatrici della doppia mastectomia preventiva a cui si era sottoposta nel 2013. L’attrice aveva scelto l’intervento dopo aver scoperto di avere un alto rischio genetico di tumore al seno, e nel 2015 aveva affrontato anche l’asportazione di ovaie e tube per ridurre il rischio di cancro ovarico.

“Condivido queste cicatrici con molte donne a cui voglio bene”, dichiara Jolie nell’intervista, sottolineando l’importanza di informazione, prevenzione e consapevolezza. La decisione di apparire in copertina nasce dal desiderio di rendere visibile un percorso spesso vissuto in silenzio, offrendo coraggio e supporto a chi affronta sfide simili.

Lo riporta rainews.it.