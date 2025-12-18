Edizione n° 5919

BALLON D'ESSAI

"RICORSI" // Riscatti laurea, sindacati promettono valanga di ricorsi
18 Dicembre 2025 - ore  10:41

CALEMBOUR

RIFORMA CONDOMINIO // Riforma condominio, parte l’esame alla Camera: laurea per gli amministratori, revisore obbligatorio e stop al contante
18 Dicembre 2025 - ore  09:59

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Il diavolo spettegola // Angelina Jolie mostra le cicatrici della mastectomia su Time France

MASTECTOMIA Angelina Jolie mostra le cicatrici della mastectomia su Time France

Angelina Jolie, 50 anni, si racconta con straordinaria sincerità sulla copertina del numero d’esordio di Time France

Angelina Jolie mostra le cicatrici della mastectomia su Time France

Angelina Jolie - Fonte Immagine: rainews.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
18 Dicembre 2025
Il diavolo spettegola //

Angelina Jolie, 50 anni, si racconta con straordinaria sincerità sulla copertina del numero d’esordio di Time France, mostrando per la prima volta le cicatrici della doppia mastectomia preventiva a cui si era sottoposta nel 2013. L’attrice aveva scelto l’intervento dopo aver scoperto di avere un alto rischio genetico di tumore al seno, e nel 2015 aveva affrontato anche l’asportazione di ovaie e tube per ridurre il rischio di cancro ovarico.

Condivido queste cicatrici con molte donne a cui voglio bene”, dichiara Jolie nell’intervista, sottolineando l’importanza di informazione, prevenzione e consapevolezza. La decisione di apparire in copertina nasce dal desiderio di rendere visibile un percorso spesso vissuto in silenzio, offrendo coraggio e supporto a chi affronta sfide simili.

Lo riporta rainews.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Dunque, s'è detto: il ragionier Fantozzi mette la casa. Io ho portato i liquori, il resto spetta lei. Scusi, eh?” rivolto a Calboni. (Gigi Reder - Rag. Filini)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO