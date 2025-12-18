Edizione n° 5918

17 Dicembre 2025

17 Dicembre 2025

Apricena sotto shock: ferito a colpi d'arma da fuoco mentre passeggia. Scatta l'arresto

Apricena sotto shock: ferito a colpi d’arma da fuoco mentre passeggia. Scatta l’arresto

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
18 Dicembre 2025
Stato news //

APRlCENA – Un episodio di violenza armata ha scosso il centro cittadino di Apricena nella serata del 2 novembre scorso. I Carabinieri della Stazione locale hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 31enne del posto, ritenuto il presunto autore del ferimento a colpi d’arma da fuoco di un giovane operaio di 23 anni.

Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, su richiesta della Procura della Repubblica, al termine di un’attività investigativa avviata immediatamente dopo i fatti. A dare l’allarme, quella sera, sono stati alcuni passanti che, tramite il numero unico di emergenza 112, avevano segnalato l’esplosione di colpi d’arma da fuoco tra via Armando Diaz e piazza San Francesco d’Assisi, zone particolarmente frequentate, soprattutto dai giovani.

La vittima, un 23enne di Apricena, si è recata autonomamente presso l’ospedale di San Severo, dove è stata medicata per ferite agli arti inferiori. Le sue condizioni non sono risultate gravi e non è mai stato in pericolo di vita.

Determinanti per l’individuazione del presunto responsabile sarebbero state le dichiarazioni fornite dal giovane ferito, unite ai rilievi effettuati sul luogo della sparatoria e all’analisi dei filmati di videosorveglianza presenti nella zona. Durante il sopralluogo, i militari hanno repertato sei bossoli esplosi e una cartuccia, ritenuti compatibili con una pistola calibro 7,65.

Al termine delle indagini, coordinate dalla Procura di Foggia, il 31enne è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale del capoluogo dauno. Dovrà rispondere delle accuse di lesioni personali aggravate e porto abusivo di arma da fuoco.

Come previsto dalla legge, il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari e l’indagato non può essere considerato colpevole fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

