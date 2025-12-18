Architetti di Foggia, ok unanime al Bilancio 2026: assemblea diffusa e partecipazione da tutta la provincia

APPROVATO ALL’UNANIMITÀ IL BILANCIO PREVISIONALE 2026

DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

È stato approvato all’unanimità il Bilancio Previsionale 2026 dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Foggia, con l’importante novità di aver consentito anche agli iscritti residenti in provincia di partecipare da remoto in sedi organizzate dall’Ordine (San Severo, Cerignola, San Giovanni Rotondo e Manfredonia).

Un esperimento riuscito, che sarà esteso nelle prossime occasioni anche ad altre zone della provincia, come ad esempio Vieste e Lucera. L’approvazione rappresenta un segnale di grande coesione e di forte fiducia degli iscritti nel nuovo corso del Consiglio dell’Ordine, guidato dal presidente Tiziano Bibbò.

«Stiamo adottando una politica inclusiva, aperta alla partecipazione attiva dei nostri iscritti e del territorio. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno partecipato all’Assemblea in modo serio e costruttivo: un segnale incoraggiante per guardare al futuro con rinnovato ottimismo», conclude l’architetto Tiziano Bibbò.