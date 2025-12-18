Bari accoglie il 2026 con la Marcialonga Nicolaiana e il tradizionale tuffo in mare

La città si prepara a brindare al nuovo anno con la Marcialonga Nicolaiana, la tradizionale passeggiata ludico-motoria che si conclude con un tuffo nelle acque della spiaggia di Pane e Pomodoro. L’iniziativa, organizzata da Uisp Bari e Centro Sportivo Italiano (Csi) Bari, con il patrocinio del Comune di Bari, Coni e Federazione Italiana di Atletica Leggera, celebra quest’anno il 25° anniversario.

La manifestazione è stata presentata questa mattina in Comune a Bari. Per il sindaco Vito Leccese, la Marcialonga rappresenta “una tradizione sportiva e sociale diventata patrimonio collettivo”.

Il programma prevede l’inizio della passeggiata alle 10.30 del primo gennaio, con la partecipazione alla messa nella Basilica di San Nicola. Dopo la benedizione del priore, padre Giovanni Distante, prenderà il via la marcia che culminerà nel tuffo collettivo in mare, simbolo di una Bari che si riconette al mare.

Serafina Grandolfo, presidente del Csi Bari, ha sottolineato l’importanza della manifestazione: “Da 25 anni, ogni primo gennaio, Bari inaugura l’anno con questo appuntamento. È il primo evento dell’anno, con il bagno inaugurale, e coinvolge baresi e cittadini di passaggio. Celebriamo 80 anni di storia del Csi affiancandoli ai 25 anni di questa tradizione, un buon augurio per le attività sportive e per l’intera città”.

