18 Dicembre 2025 - ore  10:41

18 Dicembre 2025 - ore  09:59

Bari, De Laurentiis jr.: "Dialoghi con investitori stranieri per il futuro del club"

PARTNETARIATO Bari, De Laurentiis jr.: “Dialoghi con investitori stranieri per il futuro del club”

Bari, De Laurentiis jr.: "Dialoghi con investitori stranieri per il futuro del club"

Luigi De Laurentiis - Fonte Immagine: ansa.it

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
18 Dicembre 2025
Foggia // Politica //

Bari – Il presidente del Bari, Luigi De Laurentiis, ha confermato alla conferenza stampa al San Nicola l’esistenza di contatti con due realtà straniere interessate a entrare nella compagine societaria del club. “Siamo in una fase di dialogo, loro studiano il Bari come numeri e piazza. Il mio obiettivo è chiudere queste trattative nel 2026”, ha dichiarato.

De Laurentiis ha sottolineato l’importanza di affidare il Bari a mani solide, in grado di sviluppare una progettualità seria: “Altrimenti, come è avvenuto in passato, il rischio è tutto mio, nell’interesse della piazza e del Bari”. Ha precisato che non ci sono trattative con gruppi nazionali, ma solo con soggetti esteri, nel rispetto di un patto di riservatezza.

Sul tema della multiproprietà, il presidente ha ricordato che al momento dell’acquisizione del titolo sportivo del Bari esisteva già tale situazione: “La nostra gestione è un valore aggiunto. Ci sarà una possibile coesistenza, poi vedremo nel 2028 le norme. Se arriviamo in Serie A, saremo felici di sedere sugli spalti”.

De Laurentiis ha parlato anche del rapporto con la città e i tifosi: “Sono disponibile a confrontarmi con chiunque. Con il sindaco e altri rappresentanti ci sentiamo sempre”. Riguardo alla squadra, ha ammesso: “Ora non abbiamo abbastanza punti per quanto fatto. Non sostenere la squadra è autolesionismo, i ragazzi rappresentano la città”.

Infine, sul futuro del club, il presidente ha ribadito l’intenzione di investire sul mercato per ottenere risultati importanti e riaccendere la passione dei tifosi. “Sono qui da otto anni e mi sento cittadino barese. Ci metto cuore, passione e la faccia”, ha concluso.

Lo riporta ansa.it.

