Home // Attualità // Bari, il sottovia Quintino Sella si rifà il look

QUINTINO SELLA Bari, il sottovia Quintino Sella si rifà il look

Partiranno entro la fine del 2026 i lavori di riqualificazione del sottovia Quintino Sella a Bari, un intervento che durerà circa 450 giorni

Bari, il sottovia Quintino Sella si rifà il look

Sottovia Quintino Sella - Fonte Immagine: ansa.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
18 Dicembre 2025
Attualità // Bari //

Partiranno entro la fine del 2026 i lavori di riqualificazione del sottovia Quintino Sella a Bari, un intervento che durerà circa 450 giorni e mira a rendere l’infrastruttura più sicura, accessibile e sostenibile.

Il progetto, approvato dal Comune e finanziato con 2,3 milioni di euro dai fondi Pon Metro Plus, prevede una ridefinizione degli spazi pedonali, ciclabili e carrabili. Tra le novità principali, il sottovia sarà dotato di una pista ciclabile a doppia corsia di 600 metri e larga 2,50 metri, mentre la sede stradale sarà restringita da 10,50 a 8 metri per favorire pedoni e ciclisti.

Previsti anche il rifacimento e l’allargamento dei marciapiedi, il recupero delle scale in pietra a nord e a sud, un nuovo impianto di illuminazione a basso impatto luminoso e l’installazione di due montascale esterni. L’asfalto sarà realizzato con materiali in grado di ridurre il Pm10, contribuendo alla diminuzione dell’inquinamento.

L’assessore alla Cura del Territorio, Domenico Scaramuzzi, sottolinea che la riqualificazione rappresenta un intervento strategico per la mobilità cittadina, oltre a valorizzare un’infrastruttura storica e architettonicamente significativa. Il sottovia sarà uno snodo fondamentale di collegamento tra i quartieri Carassi, Picone, Poggiofranco e il centro cittadino.

Lo riporta ansa.it.

LASCIA UN COMMENTO