MANFREDONIA – A distanza di nove mesi dalle dichiarazioni ufficiali rese in aula consiliare, la biblioteca comunale di Manfredonia continua a presentare gravi criticità sul piano dell’accessibilità e del decoro, penalizzando in modo particolare le persone con disabilità.

Era il 24 marzo 2025 quando un assessore comunale annunciava pubblicamente l’imminente risoluzione delle barriere architettoniche presenti nella struttura. Oggi, però, la situazione appare sostanzialmente immutata: il servoscala collocato sul versante sinistro risulta ancora non funzionante, mentre quello previsto sul lato destro non è mai stato installato, nonostante fosse stato assicurato un intervento entro sessanta giorni.

Il servoscala rappresenta un presidio essenziale per garantire il diritto all’accesso ai luoghi della cultura, consentendo il superamento di intere rampe di scale che, allo stato attuale, impediscono l’ingresso autonomo alle persone con disabilità motorie.

Alle criticità strutturali si aggiungono condizioni igienico-sanitarie definite “vergognose”, documentate da immagini che mostrano evidenti segni di incuria, con ambienti infestati da escrementi di volatili. Una situazione che solleva interrogativi sulla manutenzione ordinaria e sul rispetto degli standard minimi di sicurezza e dignità per un bene pubblico.

Sul tema interviene Ugo Galli, consigliere comunale di Manfredonia, che esprime forte preoccupazione: «Siamo di fronte all’ennesima promessa rimasta sulla carta. Dopo nove mesi, non solo i lavori annunciati non sono stati completati, ma una parte degli interventi non è mai partita. È inaccettabile che un luogo simbolo della cultura cittadina sia di fatto inaccessibile alle persone con disabilità e versI in condizioni igieniche indecorose. Qui non è in discussione solo l’efficienza amministrativa, ma il rispetto dei diritti fondamentali».

Galli chiede un intervento immediato dell’amministrazione comunale, con tempi certi e verificabili, affinché la biblioteca torni a essere uno spazio realmente pubblico, inclusivo e decoroso. «Garantire l’accessibilità non è una concessione – conclude – ma un obbligo morale e giuridico. Ogni ulteriore ritardo rappresenta una responsabilità politica ben precisa».