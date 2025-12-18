Camorra, colpo al clan Amato-Pagano: 11 arresti tra Napoli e hinterland

Napoli – Nuovo duro colpo alla camorra napoletana. La Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito 11 misure cautelari nei confronti di soggetti ritenuti affiliati al clan Amato-Pagano, storico sodalizio criminale operante tra Melito e Mugnano di Napoli e in alcune aree dei quartieri di Secondigliano e Scampia

L’ordinanza, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, ipotizza a vario titolo i reati di associazione di stampo camorristico, intestazione fittizia di beni, riciclaggio e autoriciclaggio, con l’aggravante di aver agevolato il clan

L’operazione rappresenta la prosecuzione dell’inchiesta che nel dicembre 2024 aveva già portato all’arresto di 53 persone e alla ricostruzione dell’organigramma del gruppo criminale, guidato dai discendenti diretti dei fondatori Raffaele Amato e Cesare Pagano, entrambi detenuti al 41-bis

Le indagini hanno confermato la piena operatività del clan e una struttura interna rigidamente organizzata, con ruoli ben definiti. Tra gli elementi emersi anche il sistema delle cosiddette “mesate”, ovvero elargizioni periodiche destinate ai familiari degli affiliati detenuti, proporzionate al grado ricoperto nell’organizzazione

Accertata inoltre la disponibilità di abitazioni “sicure” per le riunioni del clan e l’uso di veicoli di lusso intestati fittiziamente a imprenditori compiacenti, coperti da falsi contratti di noleggio per eludere i controlli delle forze dell’ordine

Contestati infine episodi di riciclaggio di denaro attraverso carte prepagate e trasferimenti all’estero, oltre a tentativi di estorsione ai danni di imprenditori. Gli indagati restano presunti innocenti fino a sentenza definitiva