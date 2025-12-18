Edizione n° 5918

Leonardo Patroni Griffi nominato vice presidente dell'Abi
17 Dicembre 2025

All'ospedale pediatrico di Bari 30mila accessi pronto soccorso nel 2024
17 Dicembre 2025

Casa Sollievo, il PLD Puglia: “Difendere i lavoratori significa difendere la qualità delle cure”

Giuseppe de Filippo
18 Dicembre 2025
asa Sollievo della Sofferenza, il PLD Puglia: “Difendere i lavoratori significa difendere la qualità delle cure”

San Giovanni Rotondo – La tutela dei diritti contrattuali del personale sanitario non è solo una questione di lavoro, ma un pilastro fondamentale della qualità dell’assistenza. È questo il messaggio lanciato dal Partito Liberaldemocratico Puglia, che esprime piena solidarietà ai medici, agli infermieri e al personale ausiliario dell’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, impegnati nella difesa delle proprie condizioni di lavoro

Al centro della preoccupazione vi è l’ipotesi di un cambio contrattuale che comporterebbe una riduzione delle retribuzioni e un peggioramento delle tutele. Dopo il mancato riconoscimento del contratto della sanità pubblica per il personale medico, la possibile estensione di contratti meno favorevoli anche ai lavoratori non medici viene letta come una strategia di contenimento del costo del lavoro

Una linea definita “miope” da Giulio Colecchia, delegato alle Politiche del Lavoro del PLD Puglia, che avverte: ridurre il costo del personale sanitario significa incidere inevitabilmente sulla continuità assistenziale, sulla sicurezza delle cure e sulla qualità delle prestazioni offerte ai pazienti

Sulla stessa posizione il segretario regionale Matteo Viggiani, che sottolinea il valore nazionale di Casa Sollievo della Sofferenza e il suo radicamento nel territorio: mettere in discussione i diritti di chi vi lavora, afferma, equivale a indebolire l’intero sistema di cura

Il PLD Puglia chiede quindi alla direzione dell’ospedale l’apertura di un confronto serio e responsabile con le rappresentanze sindacali, ribadendo che investire nel capitale umano e in relazioni industriali trasparenti è l’unica strada per garantire una sanità pubblica efficiente, sicura e giusta per tutti

