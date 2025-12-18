Casa Sollievo, la contestazione di medici e infermieri: "Buffoni, andate via"

Un’accesa protesta ha interrotto questa mattina il tradizionale scambio di auguri all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, la struttura voluta da San Pio, dove il personale è in stato di agitazione dopo l’annuncio della direzione di applicare dal prossimo marzo il contratto delle case di cura private, considerato dal personale inadeguato e penalizzante.

Durante la protesta, molti medici e infermieri hanno urlato contro i vertici dell’ospedale frasi come “buffoni, andate via” e “dimettetevi“. Uno striscione con la scritta ‘Gli auguri non cancellano i nostri diritti’ è stato srotolato in sala e lanciato verso il direttore generale Gino Gumirato, definito dai manifestanti “pagliaccio“.

La tensione era già alta: due giorni fa, il 16 dicembre, in Prefettura a Foggia, si era tenuto un incontro tra organizzazioni sindacali, la direzione dell’ospedale e l’assessore regionale alla Sanità, durante il quale la decisione di applicare il contratto privato è stata confermata. In risposta, i sindacati hanno annunciato uno sciopero il 9 gennaio e una fiaccolata il 22 dicembre, dal Palazzo di Città fino a Casa Sollievo, con la partecipazione prevista di centinaia di cittadini.

Le organizzazioni sindacali hanno inoltre anticipato la possibilità di organizzare una grande manifestazione in Vaticano per sostenere le rivendicazioni del personale.

Lo riporta ansa.it.