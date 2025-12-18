Edizione n° 5919

BALLON D'ESSAI

"RICORSI" // Riscatti laurea, sindacati promettono valanga di ricorsi
18 Dicembre 2025 - ore  10:41

CALEMBOUR

RIFORMA CONDOMINIO // Riforma condominio, parte l’esame alla Camera: laurea per gli amministratori, revisore obbligatorio e stop al contante
18 Dicembre 2025 - ore  09:59

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Casa Sollievo, la contestazione di medici e infermieri: “Buffoni, andate via”

CONTESTAZIONE Casa Sollievo, la contestazione di medici e infermieri: “Buffoni, andate via”

Un’accesa protesta ha interrotto questa mattina il tradizionale scambio di auguri all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza

Casa Sollievo, la contestazione di medici e infermieri: "Buffoni, andate via"

Casa Sollievo, la contestazione di medici e infermieri - Fonte Immagine: ansa.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
18 Dicembre 2025
Cronaca // Focus //

Un’accesa protesta ha interrotto questa mattina il tradizionale scambio di auguri all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, la struttura voluta da San Pio, dove il personale è in stato di agitazione dopo l’annuncio della direzione di applicare dal prossimo marzo il contratto delle case di cura private, considerato dal personale inadeguato e penalizzante.

Durante la protesta, molti medici e infermieri hanno urlato contro i vertici dell’ospedale frasi come “buffoni, andate via” e “dimettetevi“. Uno striscione con la scritta ‘Gli auguri non cancellano i nostri diritti’ è stato srotolato in sala e lanciato verso il direttore generale Gino Gumirato, definito dai manifestanti “pagliaccio“.

La tensione era già alta: due giorni fa, il 16 dicembre, in Prefettura a Foggia, si era tenuto un incontro tra organizzazioni sindacali, la direzione dell’ospedale e l’assessore regionale alla Sanità, durante il quale la decisione di applicare il contratto privato è stata confermata. In risposta, i sindacati hanno annunciato uno sciopero il 9 gennaio e una fiaccolata il 22 dicembre, dal Palazzo di Città fino a Casa Sollievo, con la partecipazione prevista di centinaia di cittadini.

Le organizzazioni sindacali hanno inoltre anticipato la possibilità di organizzare una grande manifestazione in Vaticano per sostenere le rivendicazioni del personale.

Lo riporta ansa.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Dunque, s'è detto: il ragionier Fantozzi mette la casa. Io ho portato i liquori, il resto spetta lei. Scusi, eh?” rivolto a Calboni. (Gigi Reder - Rag. Filini)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO