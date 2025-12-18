SAN GIOVANNI ROTONDO – È rottura totale tra le Organizzazioni sindacali e la governance dell’Ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza”. Dopo il fallimento della procedura di raffreddamento del conflitto, svoltasi il 16 dicembre 2025, le sigle del Comparto e della Dirigenza medica denunciano una gestione definita “irresponsabile, dilatoria e politicamente inaccettabile” e annunciano l’apertura di una fase di conflitto permanente, sindacale, legale e istituzionale.

Al centro della vertenza c’è la decisione della Direzione di procedere, con un atto unilaterale, al cambio dei contratti collettivi nazionali di lavoro, imponendo il passaggio dal CCNL Sanità Pubblica ai contratti della sanità privata per il personale del Comparto, per la Dirigenza medica e per la Dirigenza sanitaria. Una scelta che, secondo i sindacati, rappresenta una grave violazione dei diritti contrattuali e delle regole delle relazioni sindacali.

“Regressione dei diritti e rischio per i servizi”

Per le Organizzazioni sindacali, il cambio di CCNL produrrebbe una regressione delle tutele, una riduzione dei diritti e una precarizzazione strutturale del lavoro sanitario. Ma le ricadute più gravi, avvertono, riguarderebbero direttamente i cittadini.

Il nuovo assetto contrattuale, infatti, rischierebbe di innescare una fuga immediata di medici, dirigenti sanitari e operatori del Comparto verso altre strutture pubbliche e aziende sanitarie in grado di garantire condizioni più stabili e tutelanti. Un esodo che, secondo le sigle, è già in atto e che non potrebbe essere compensato da nuove assunzioni, poiché le condizioni economiche e normative offerte risulterebbero ampiamente inferiori a quelle del resto del sistema sanitario.

La conseguenza, denunciano i sindacati, sarebbe il progressivo indebolimento dei servizi, la riduzione dell’offerta sanitaria, la crisi di reparti strategici e un concreto rischio per la continuità assistenziale e la sicurezza delle cure.

La mobilitazione entra ora in una fase operativa. A partire dalla prossima settimana, il personale del Comparto notificherà oltre mille diffide e messe in mora alla Direzione generale per il mancato riconoscimento degli arretrati contrattuali e per il mancato adeguamento al CCNL 2022-2024.

Parallelamente, la Dirigenza medica avvierà le diffide per il pagamento di oltre 70mila ore di lavoro eccedente prestate nel corso del 2024 e mai retribuite, riservandosi di estendere le richieste anche agli anni precedenti.

In assenza di risposte immediate e verificabili, i legali delle Organizzazioni sindacali procederanno direttamente con il deposito delle azioni giudiziarie presso il Tribunale, chiamando la controparte ad assumersi tutte le responsabilità economiche, giuridiche e d’immagine.

Sono inoltre in fase di predisposizione ulteriori azioni legali per il mancato riconoscimento dell’indennità di malattie infettive durante il periodo Covid-19, prevista dal CCNL Sanità Pubblica, un ulteriore elemento che – secondo i sindacati – confermerebbe una gestione orientata alla disapplicazione delle norme contrattuali vigenti.

Verso lo sciopero generale del 9 gennaio

Nel rispetto delle procedure di legge, ma con una linea definita “irrevocabile”, le Organizzazioni sindacali stanno predisponendo la proclamazione dello sciopero generale per l’intera giornata del 9 gennaio 2026.

Uno sciopero che, spiegano, non nasce solo dalla difesa dei diritti dei lavoratori, ma dalla necessità di tutelare la tenuta dei servizi sanitari in un presidio che rappresenta un punto di riferimento nazionale e non una semplice casa di cura privata.

In vista dello sciopero, le sigle attendono la convocazione immediata della Direzione generale per la definizione dei contingenti minimi ed essenziali, così come previsto dal verbale prefettizio.

Sfiducia al management e appello al Vaticano

La rottura con l’attuale vertice è ormai totale. Le Organizzazioni sindacali annunciano la predisposizione di due note unitarie per chiedere formalmente la sfiducia dell’attuale Direttore generale e dell’intero Consiglio di amministrazione dell’Ospedale.

Contestualmente, verrà richiesta l’apertura di un tavolo di confronto direttamente a Roma con la Segreteria di Stato Vaticano, ritenuta responsabile ultima della governance della struttura. Secondo i sindacati, l’attuale management non sarebbe più un interlocutore legittimato a garantire né i diritti dei lavoratori né la continuità e la qualità dei servizi sanitari.

Nel quadro della mobilitazione crescente, è stata organizzata una fiaccolata pubblica per il 22 dicembre alle ore 17. La manifestazione, aperta ad associazioni, sindaci, rappresentanti istituzionali e cittadini, partirà da Piazza dei Martiri, attraverserà Viale Cappuccini e si concluderà nelle adiacenze dell’Ospedale.

Un’iniziativa che, spiegano le sigle, intende ribadire che la vertenza di Casa Sollievo della Sofferenza non è una questione corporativa, ma una battaglia che riguarda il diritto alla salute, il lavoro e il futuro della sanità sul territorio.

La vertenza, dichiarano FP CGIL, FP CISL, UIL FPL, FIALS, NURSIND, NURSING UP, ANMIRS e ANAAO, “non farà passi indietro”: il caso di Casa Sollievo della Sofferenza diventa così il simbolo di uno scontro tra diritti e arbitrio, con possibili ricadute dirette sulla salute dei cittadini.

Nota: la redazione resta a disposizione della Direzione generale e della governance di Casa Sollievo della Sofferenza per eventuali repliche, precisazioni o documentazione sui punti contestati.