Comune di San Severo, al via il concorso per sei istruttori di vigilanza

SAN SEVERO – È stato pubblicato sull’Albo Pretorio online del Comune di San Severo il bando di concorso pubblico, per esame, finalizzato alla copertura a tempo indeterminato e parziale (18 ore settimanali) di sei posti di “Istruttore di Vigilanza”, area degli Istruttori, secondo il CCNL del 16 novembre 2022.

A darne notizia sono il sindaco Lidya Colangelo e l’assessore con delega al Personale Luciana de Lallo. Il bando è stato firmato dal dirigente dell’Area 1 – Gestione Finanziaria e del Personale, Adriano Saracino.

Dei sei posti messi a concorso, uno è riservato ai volontari delle Forze Armate, come previsto dalla normativa vigente.

Il bando è consultabile sull’Albo Pretorio online del Comune di San Severo al seguente link:

https://comunesansevero.traspare.com/show_albo/316839?page=1

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, a pena di esclusione, entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando sul portale “InPA” (www.inpa.gov.it). Il termine ultimo per l’invio delle istanze è fissato alle ore 23:59 del 16 gennaio 2026.

Il concorso rappresenta un’importante opportunità occupazionale e rientra nel percorso di rafforzamento dell’organico della Polizia Locale cittadina.