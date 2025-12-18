Edizione n° 5918

Leonardo Patroni Griffi nominato vice presidente dell'Abi
17 Dicembre 2025 - ore  21:21

All'ospedale pediatrico di Bari 30mila accessi pronto soccorso nel 2024
17 Dicembre 2025 - ore  21:20

Comune di San Severo, al via il concorso per sei istruttori di vigilanza

Il sindaco di San Severo, Colangelo

Giuseppe de Filippo
18 Dicembre 2025
Comune di San Severo, al via il concorso per sei istruttori di vigilanza

SAN SEVERO – È stato pubblicato sull’Albo Pretorio online del Comune di San Severo il bando di concorso pubblico, per esame, finalizzato alla copertura a tempo indeterminato e parziale (18 ore settimanali) di sei posti di “Istruttore di Vigilanza”, area degli Istruttori, secondo il CCNL del 16 novembre 2022.

A darne notizia sono il sindaco Lidya Colangelo e l’assessore con delega al Personale Luciana de Lallo. Il bando è stato firmato dal dirigente dell’Area 1 – Gestione Finanziaria e del Personale, Adriano Saracino.

Dei sei posti messi a concorso, uno è riservato ai volontari delle Forze Armate, come previsto dalla normativa vigente.

Il bando è consultabile sull’Albo Pretorio online del Comune di San Severo al seguente link:
https://comunesansevero.traspare.com/show_albo/316839?page=1

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, a pena di esclusione, entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando sul portale “InPA” (www.inpa.gov.it). Il termine ultimo per l’invio delle istanze è fissato alle ore 23:59 del 16 gennaio 2026.

Il concorso rappresenta un’importante opportunità occupazionale e rientra nel percorso di rafforzamento dell’organico della Polizia Locale cittadina.

