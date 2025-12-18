Edizione n° 5919

Comune Manfredonia. PIAO 2025-2027: integrazione fabbisogno personale (tempo determinato)

INTEGRAZIONE Comune Manfredonia. PIAO 2025-2027: integrazione fabbisogno personale (tempo determinato)

Il Comune di Manfredonia interviene sul PIAO 2025-2027, integrando la sottosezione 3.3 relativa al Piano triennale del fabbisogno del personale

Comune Manfredonia. PIAO 2025-2027: integrazione fabbisogno personale (tempo determinato)

Comune di Manfredonia - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
18 Dicembre 2025
Economia // Manfredonia //

Con deliberazione di Giunta del 17 dicembre (n. 268), il Comune di Manfredonia interviene sul PIAO 2025-2027, integrando la sottosezione 3.3 relativa al Piano triennale del fabbisogno del personale, con specifico riferimento ai rapporti a tempo determinato legati ai progetti PNRR.

L’atto ripercorre l’adozione del PIAO a marzo 2025 e i successivi aggiornamenti approvati nel corso dell’anno.

Il punto centrale riguarda la proroga di due contratti a tempo determinato (profili tecnici e progettuali) già attivati con risorse PNRR: uno con orario di 33 ore settimanali e uno con orario di 17 ore settimanali, entrambi con scadenza originaria al 31/12/2025.

La Giunta collega la proroga a una variazione urgente di bilancio già predisposta per coprire la prosecuzione dei rapporti nel 2026, quantificando la spesa complessiva in 29.100 euro (oneri e IRAP inclusi) e richiamando il parere favorevole dei revisori e la ratifica consiliare della variazione.

Sul piano normativo e procedurale, l’atto evidenzia due aspetti: da un lato, la durata dei progetti (termine previsto al 30/06/2026, salvo proroghe) e la disponibilità delle somme nei quadri economici collegati ai capitoli di bilancio; dall’altro, la natura “etero-finanziata” delle assunzioni PNRR, che – secondo i riferimenti riportati – non richiederebbe autorizzazioni aggiuntive in quanto non grava sul bilancio comunale.

La deliberazione dispone quindi l’integrazione del PIAO prevedendo la proroga fino al 30/06/2026 per i due contratti, indicando i CUP di finanziamento e gli orari settimanali, e demanda agli uffici del personale gli atti conseguenti. Il provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile.

A cura di Michele Solatia.





