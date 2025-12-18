Edizione n° 5919

18 Dicembre 2025 - ore  10:41

18 Dicembre 2025 - ore  09:59

TRECCANI Da “tornanza” a “ingiocabile”: le parole nuove che raccontano l’anno nel Libro Treccani

Il Libro dell’Anno Treccani 2025, appena pubblicato, dedica una sezione specifica alle Parole dell’anno

Redazione
18 Dicembre 2025
Da “tornanza” a “ingiocabile”, passando per “droga degli zombie”, “affidopoli”, “allucinazione dell’intelligenza artificiale”, “keybox” e “pro-Pal”. Il Libro dell’Anno Treccani 2025, appena pubblicato, dedica una sezione specifica alle Parole dell’anno, raccogliendo i neologismi che hanno segnato cronaca, politica, tecnologia ed economia e che, di riflesso, hanno lasciato un’impronta nella lingua italiana.

Ampio spazio è riservato alla politica, nazionale e internazionale, con termini come pro-Pal, usato per indicare chi sostiene la causa politica del popolo palestinese, Brandmauer, che in Germania descrive l’isolamento delle forze di estrema destra di matrice neonazista, e sumud, parola araba che racchiude i valori di resilienza, resistenza e speranza attribuiti alla cultura palestinese.

La cronaca ha contribuito in modo significativo all’arricchimento del lessico. Tra i vocaboli segnalati compaiono affidopoli, legato a presunti scandali sugli affidamenti diretti di appalti, maranza, riferito a gruppi giovanili di strada dai comportamenti chiassosi e provocatori, droga degli zombie, espressione giornalistica per il Fentanyl venduto illegalmente, tornanza, intesa come ritorno al luogo d’origine, rifugio climatico, spazio pensato per ripararsi dalle temperature estreme, kiss cam e keybox, la cassetta portachiavi a combinazione.

La tecnologia ha imposto nuovi termini come allucinazione dell’intelligenza artificiale, che indica informazioni errate prodotte dai sistemi di IA, nudificazione, pratica illegale di creazione di falsi nudi, broligarchia, la ristretta élite di uomini potenti nel settore tecnologico capace di influenzare la politica, e metatelefono, un oggetto che imita lo smartphone senza esserlo. Anche l’economia ha trovato spazio con espressioni come bullismo economico, controdazio e cryptogate, riferito a scandali legati alle criptovalute.

Non mancano parole curiose e di uso più colloquiale. “La qualunque”, resa popolare dal personaggio di Cetto La Qualunque interpretato da Antonio Albanese, romantasy, genere narrativo che unisce romance e fantasy, e occhi spaccanti, espressione entrata nell’immaginario collettivo per indicare uno sguardo particolarmente intenso.

A chiudere l’elenco, un omaggio allo sport e a Jannik Sinner con “ingiocabile”, termine usato per descrivere un atleta o una squadra talmente forte da risultare imbattibile.

Come spiegano i linguisti dell’Osservatorio della Lingua Italiana Treccani, questi neologismi fotografano il 2025, ma non tutti sono destinati a entrare stabilmente nei dizionari: solo il tempo stabilirà quali parole resteranno e quali, invece, scompariranno insieme all’attualità che le ha generate.

Lo riporta rainews.it.

