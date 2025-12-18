Decoro sul Lungomare del Sole: affidato lo sfalcio delle cannucce nelle aree spiaggia

Un intervento di manutenzione e “decoro” in vista delle festività natalizie: il Comune di Manfredonia affida un servizio di sistemazione delle aree spiaggia adiacenti al Lungomare del Sole, nel tratto compreso tra il porto turistico e l’ex ristorante “La Conchiglia”. L’obiettivo, esplicitato negli atti, è restituire ordine e pulizia a una porzione di litorale particolarmente visibile e frequentata.

La determinazione, adottata dal Settore VI – Urbanistica e Sviluppo sostenibile (Gestione rifiuti e fonti energetiche) e firmata dal dirigente ing. Lucio Barbaro, chiarisce la ragione della scelta esterna: l’ente dichiara l’impossibilità di eseguire gli interventi in amministrazione diretta per mancanza di mezzi e personale idoneo. Di conseguenza si procede a individuare un operatore economico abilitato.

Il servizio, descritto in concreto come sfalcio delle “cannucce” (vegetazione tipica delle aree dunali e retrodunali), viene affidato all’Azienda Agricola di Bari Pio Matteo (P.IVA 01382270716), con sede a Manfredonia. L’operatore ha presentato un preventivo acquisito al protocollo CUC n. 8152/2025: 4.900 euro oltre IVA 22% (1.078 euro) per un totale complessivo di 5.978 euro. Il codice identificativo di gara indicato è CIG B97D54F97E.

L’atto richiama la disciplina degli affidamenti sotto soglia (art. 50 del D.Lgs. 36/2023) e dà conto della documentazione: dichiarazione sostitutiva sulle cause di esclusione ex art. 94 del Codice dei contratti, oltre al riferimento alla compatibilità dell’impegno con il piano di riequilibrio finanziario dell’ente. Sul piano contabile, la spesa viene impegnata al capitolo 4811 del bilancio 2025 per l’intero importo di 5.978 euro.

Nella sostanza, il Comune sceglie un intervento puntuale ma significativo: la sistemazione del litorale urbano in un periodo dell’anno in cui l’immagine della città, anche nei weekend e durante le feste, diventa un elemento di richiamo e reputazione. L’azione si colloca inoltre nel perimetro delle competenze “ambiente–territorio”, con un affidamento rapido e motivato dall’urgenza operativa, e con gli adempimenti standard (valenza contrattuale del documento allegato, controlli amministrativo-contabili, pubblicazione).

A cura di Michele Solatia.