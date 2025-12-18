FOGGIA – Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità l’annualità 2026 del Programma degli interventi per il Diritto allo Studio, uno degli strumenti centrali delle politiche educative cittadine. Il piano prevede un impegno finanziario complessivo di 5 milioni e 420.202 euro, di cui 2 milioni e 733.015 euro richiesti alla Regione Puglia come contributo.

Le risorse saranno destinate a garantire servizi essenziali per studenti e famiglie. La voce più consistente riguarda il servizio mensa scolastica, con 1.700 pasti giornalieri e una spesa pari a 1 milione 807.257 euro. Seguono il trasporto scolastico, che incide per 936.488 euro, e una serie di interventi vari – tra cui il sostegno agli alunni con disabilità e la fornitura dei libri scolastici – per un importo di 180mila euro. Il programma include inoltre interventi complementari, come l’acquisto di tre bus elettrici per un valore di 300mila euro, e 2 milioni e 5.838 euro destinati all’infanzia paritaria.

Nel corso del dibattito, il consigliere Nunzio Angiola ha sollecitato il potenziamento del tempo pieno nelle scuole primarie e del tempo ordinario nelle scuole dell’infanzia. Sul punto, la sindaca Maria Aida Episcopo, il consigliere Nicola Formica e l’assessore alla Pubblica Istruzione Domenico Di Molfetta hanno chiarito che la definizione dell’organico scolastico rientra nelle competenze del Ministero dell’Istruzione, attraverso gli Uffici scolastici regionali e provinciali. Un eventuale ampliamento del tempo pieno comporterebbe infatti un significativo incremento di docenti e risorse, non nella disponibilità dell’ente comunale, peraltro in un contesto nazionale segnato dal taglio di 6mila insegnanti e 2mila unità di personale Ata.

«Abbiamo approvato interventi importanti non solo per gli studenti e per le famiglie, ma per la crescita complessiva della nostra comunità, che non può prescindere da un sistema scolastico efficiente, organizzato e inclusivo», ha dichiarato l’assessore Di Molfetta, ringraziando dirigenti e personale coinvolti e sottolineando l’impegno dell’amministrazione nel contrasto all’abbandono scolastico e alla povertà educativa.

