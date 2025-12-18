Edizione n° 5919

BALLON D'ESSAI

18 Dicembre 2025 - ore  10:41

18 Dicembre 2025 - ore  09:59

Home // Manfredonia // "Disabilità e musica inclusiva": 5mila euro per l'evento al Teatro "Lucio Dalla"

TEATRO “Disabilità e musica inclusiva”: 5mila euro per l’evento al Teatro “Lucio Dalla”

Il Comune di Manfredonia finanzia con 5.000 euro (IVA inclusa) la realizzazione dell’iniziativa sociale e culturale “Disabilità e musica inclusiva”

“Disabilità e musica inclusiva”: 5mila euro per l’evento al Teatro “Lucio Dalla”

Teatro "Lucio Dalla" - Fonte Immagine: artbonus.gov.it 

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
18 Dicembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Il Comune di Manfredonia finanzia con 5.000 euro (IVA inclusa) la realizzazione dell’iniziativa sociale e culturale “Disabilità e musica inclusiva”, prevista al Teatro comunale “Lucio Dalla” e ad ingresso libero. La decisione è contenuta in una determinazione del Settore III – Servizi sociali, che dispone l’affidamento diretto del servizio alla Società Cooperativa Sociale “Louis Braille” di Foggia.

L’atto inquadra l’intervento nel Piano Sociale di Zona dell’Ambito territoriale (Manfredonia capofila con Monte Sant’Angelo, Mattinata e Zapponeta), che prevede azioni specifiche rivolte a persone con disabilità. La proposta della cooperativa è stata formalizzata con una nota del 7 novembre (registrata poi al protocollo n. 63531 del 14 novembre 2025): l’obiettivo dichiarato dell’evento è “dimostrare come la disabilità visiva possa essere superata grazie a impegno, talento e formazione professionale”.

La Giunta comunale, con deliberazione n. 255 del 9 dicembre 2025, ha approvato la realizzazione dell’iniziativa, riconoscendo alla cooperativa l’onere organizzativo complessivo. Ed è su questo punto che la determinazione entra nel dettaglio: i 5.000 euro richiesti includono infatti una serie di voci logistiche e gestionali — noleggio pianoforte, rimborsi di viaggio e ospitalità per gli orchestrali, compenso per la conduzione, spese di segreteria, oneri SIAE, stampa e affissione dei manifesti e attività di promozione.

Per importo e caratteristiche, l’amministrazione ritiene di poter procedere con affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023, senza ricorso al MEPA, richiamando i principi di proporzionalità, economicità e celerità. È indicato il CIG B97E15016C, mentre la copertura finanziaria viene individuata nel capitolo 5280 del bilancio 2025. Risulta acquisito anche il DURC regolare (validità fino al 17 marzo 2026).

Il provvedimento, firmato dal dirigente Matteo Ognissanti, specifica infine gli adempimenti: obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, successiva liquidazione con apposito atto, pubblicazione dei dati previsti dal decreto trasparenza e pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni. In termini politici e sociali, l’iniziativa si presenta come un’azione di inclusione che usa la cultura — in questo caso la musica — come veicolo per parlare di disabilità, competenze e superamento delle barriere, aprendo il teatro alla comunità con un evento gratuito ma strutturato professionalmente.

A cura di Michele Solatia.

Lascia un commento

