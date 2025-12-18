Edizione n° 5919

Home // Foggia // E’ Michele Dituri il nuovo presidente di Confartigianato Puglia

DITURI E’ Michele Dituri il nuovo presidente di Confartigianato Puglia

Il nuovo Presidente è un imprenditore di lungo corso nel settore della formazione

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
18 Dicembre 2025
Foggia // Politica //

Bari, 18 dicembre 2025 – Michele Dituri nuovo presidente di Confartigianato Puglia. L’Assemblea di Confartigianato Imprese Puglia ha eletto per acclamazione il dott. Michele Dituri nuovo Presidente della Federazione regionale. Dituri raccoglie il testimone da Francesco Sgherza, che ha guidato l’organizzazione negli ultimi anni.

Il nuovo Presidente è un imprenditore di lungo corso nel settore della formazione, già da molto tempo attivo nel sistema confederale ed esperto delle dinamiche della micro, piccola e media impresa.

Queste le prime parole del neo-eletto: “assumo questo incarico con grande senso di responsabilità e gratitudine per la fiducia accordatami dai presidenti delle associazioni territoriali.

Raccolgo il testimone di uno straordinario lavoro svolto negli anni, che ha portato la Confartigianato a essere, in Puglia, un’organizzazione stimata e riconosciuta dalle imprese e dalle istituzioni per la serietà del proprio lavoro e il livello di competenze che è in grado di esprimere.

Per questo guardiamo con fiducia alle sfide del futuro che – sebbene numerose e complesse – non ci devono spaventare. Lo faremo avendo ben chiara la nostra missione principale: la rappresentanza delle imprese artigiane e delle micro, piccole e medie aziende di tutta la Puglia”.

Michele Dituri, classe 1975, è laureato in Economia. È titolare della Drivers Srl, con sede in Triggiano e riveste la carica di Presidente della sede Confartigianato di Triggiano e di Vicepresidente della Confartigianato Bari-Bat-Brindisi.

