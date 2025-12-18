È morta Rosy Viola, voce neomelodica storica di Napoli

Napoli piange la scomparsa di Rosy Viola, storica voce neomelodica, morta a 59 anni. L’artista, all’anagrafe Anna Esposito, è deceduta nella mattinata di oggi, giovedì 18 dicembre, presso l’ospedale Monaldi di Napoli, dove era ricoverata a seguito di un peggioramento delle condizioni di salute che la affliggevano da tempo. Conosciuta come una delle interpreti più autentiche e apprezzate della scena neomelodica partenopea, Rosy Viola ha lasciato un segno indelebile nella musica della città.

La notizia della sua morte ha suscitato profondo cordoglio tra colleghi, amici e fan, che in queste ore hanno condiviso messaggi di ricordo e tributi sui social. Tra questi, Ida Rendano, cantante e attrice napoletana, ha pubblicato un commosso ricordo della collega e amica:

“Buongiorno famiglia… sono immensamente dispiaciuta ed addolorata per la dipartita di una collega ma soprattutto una cara amica… Rosy Viola. Grazie Rosy! Per il tuo contributo alla musica e per esser sempre stata con me tanto cara! Avrai sempre un posto speciale nel mio cuore, amica mia, che tu possa riposare in pace, buon viaggio mia stimatissima Annarella”.

Anche Vincenzo Galasso, noto come Enzo Bambolina, ha voluto ricordarla con parole di affetto:

“Cara amica mia, la tua voce non si è spenta: vive nei ricordi, nelle emozioni, nei cuori di chi ti ha amata davvero. Cantavi con l’anima, e quell’anima continuerà a vibrare per sempre dentro di noi. Il dolore per la tua assenza è immenso, ma l’amore che hai lasciato è ancora più forte”.

Rosy Viola rimarrà nel cuore della musica napoletana come simbolo di passione e autenticità, con una carriera che ha saputo unire talento e sentimento popolare.

Lo riporta fanpage.it.