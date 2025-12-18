Edizione n° 5919

BALLON D'ESSAI

"RICORSI" // Riscatti laurea, sindacati promettono valanga di ricorsi
18 Dicembre 2025 - ore  10:41

CALEMBOUR

RIFORMA CONDOMINIO // Riforma condominio, parte l’esame alla Camera: laurea per gli amministratori, revisore obbligatorio e stop al contante
18 Dicembre 2025 - ore  09:59

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // ENERGAS, stop (per ora) al mega deposito Gpl: Palazzo Chigi rinvia gli atti al Mase per nuovi approfondimenti

DEPOSITO GPL ENERGAS, stop (per ora) al mega deposito Gpl: Palazzo Chigi rinvia gli atti al Mase per nuovi approfondimenti

La procedura per l’autorizzazione del progetto ENERGAS a Manfredonia subisce una brusca frenata

ENERGAS, stop (per ora) al mega deposito Gpl: Palazzo Chigi rinvia gli atti al Mase per nuovi approfondimenti

No Energas Manfredonia, ph. Bonculture.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
18 Dicembre 2025
Manfredonia // Politica //

La procedura per l’autorizzazione del progetto ENERGAS a Manfredonia subisce una brusca frenata. La Presidenza del Consiglio dei ministri ha infatti disposto la restituzione degli atti al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), chiamato a riaprire l’istruttoria tecnica e a svolgere ulteriori verifiche prima di qualsiasi eventuale via libera all’installazione del mega deposito di Gpl nel porto sipontino.

Il passaggio chiave risale al 22 settembre, quando a Palazzo Chigi si è tenuta una conferenza dei servizi decisoria sul destino del progetto. In quella sede, la presenza della Regione Puglia e del Comune di Manfredonia, con osservazioni tecniche e valutazioni politiche, ha prodotto un esito definito “importantissimo” dai coportavoce di Europa Verde – Verdi di Manfredonia, Alfredo De Luca e Innocenza Starace: la pratica torna al MASE per un “nuovo approfondimento”.

Due i punti principali sui quali il Ministero dovrà esprimersi. Il primo riguarda la perdurante validità del decreto di compatibilità ambientale n. 295 del 22 dicembre 2015, adottato dall’allora Ministero dell’Ambiente di concerto con il Ministero dei Beni culturali e del Turismo. Il MASE dovrà verificare – anche attraverso un parere dell’Avvocatura dello Stato – quale sia oggi il quadro giuridico applicabile al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, riavviato con un’istanza di aggiornamento della società proponente del 21 ottobre 2013.

Il secondo punto riguarda un nodo operativo decisivo: il Ministero dovrà confrontarsi con la Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale per accertare “l’effettiva possibilità” di utilizzo della banchina A5 del porto di Manfredonia, infrastruttura indicata come funzionale all’impianto.

Oltre ai due approfondimenti formali, Palazzo Chigi ha preso atto delle criticità evidenziate dalla Regione Puglia già in sede di Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, incluse le interferenze con l’aeroporto militare di Amendola. Il tema, evidenziato nelle valutazioni regionali, è legato alla vicinanza del deposito: secondo la Regione, l’insediamento potrebbe aumentare la vulnerabilità dell’area, con implicazioni di sicurezza e pianificazione territoriale.

Nella nota richiamata dalla Presidenza del Consiglio viene inoltre ricordato il parere contrario del Comune di Manfredonia, rafforzato dall’esito del referendum consultivo indetto dall’amministrazione comunale, che avrebbe espresso in modo netto la contrarietà della cittadinanza alla realizzazione dell’impianto.

Tra le ulteriori contestazioni sollevate, anche la presunta incompletezza dell’analisi presentata da ENERGAS: secondo quanto riportato, non sarebbero stati valutati adeguatamente i vincoli e gli impatti legati alle opere accessorie, come il gasdotto e il raccordo ferroviario.

Con la restituzione degli atti, dunque, si riapre una fase tecnica che – nelle intenzioni di chi si oppone al progetto – potrà diventare l’occasione per far pesare “tutte le ragioni della città”. “Saremo vicini all’amministrazione comunale, con consigli e suggerimenti, per riuscire ad evitare l’insediamento del megadeposito Gpl ENERGAS a Manfredonia”, dichiarano De Luca e Starace.

Per il momento l’autorizzazione non c’è. E la partita, ora, torna nelle mani del MASE.

PDF_1764064677928c839593b-54a2-4585-93e9-962823d1a11b

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Dunque, s'è detto: il ragionier Fantozzi mette la casa. Io ho portato i liquori, il resto spetta lei. Scusi, eh?” rivolto a Calboni. (Gigi Reder - Rag. Filini)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO