ENERGAS, stop (per ora) al mega deposito Gpl: Palazzo Chigi rinvia gli atti al Mase per nuovi approfondimenti

La procedura per l’autorizzazione del progetto ENERGAS a Manfredonia subisce una brusca frenata. La Presidenza del Consiglio dei ministri ha infatti disposto la restituzione degli atti al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), chiamato a riaprire l’istruttoria tecnica e a svolgere ulteriori verifiche prima di qualsiasi eventuale via libera all’installazione del mega deposito di Gpl nel porto sipontino.

Il passaggio chiave risale al 22 settembre, quando a Palazzo Chigi si è tenuta una conferenza dei servizi decisoria sul destino del progetto. In quella sede, la presenza della Regione Puglia e del Comune di Manfredonia, con osservazioni tecniche e valutazioni politiche, ha prodotto un esito definito “importantissimo” dai coportavoce di Europa Verde – Verdi di Manfredonia, Alfredo De Luca e Innocenza Starace: la pratica torna al MASE per un “nuovo approfondimento”.

Due i punti principali sui quali il Ministero dovrà esprimersi. Il primo riguarda la perdurante validità del decreto di compatibilità ambientale n. 295 del 22 dicembre 2015, adottato dall’allora Ministero dell’Ambiente di concerto con il Ministero dei Beni culturali e del Turismo. Il MASE dovrà verificare – anche attraverso un parere dell’Avvocatura dello Stato – quale sia oggi il quadro giuridico applicabile al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, riavviato con un’istanza di aggiornamento della società proponente del 21 ottobre 2013.

Il secondo punto riguarda un nodo operativo decisivo: il Ministero dovrà confrontarsi con la Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale per accertare “l’effettiva possibilità” di utilizzo della banchina A5 del porto di Manfredonia, infrastruttura indicata come funzionale all’impianto.

Oltre ai due approfondimenti formali, Palazzo Chigi ha preso atto delle criticità evidenziate dalla Regione Puglia già in sede di Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, incluse le interferenze con l’aeroporto militare di Amendola. Il tema, evidenziato nelle valutazioni regionali, è legato alla vicinanza del deposito: secondo la Regione, l’insediamento potrebbe aumentare la vulnerabilità dell’area, con implicazioni di sicurezza e pianificazione territoriale.

Nella nota richiamata dalla Presidenza del Consiglio viene inoltre ricordato il parere contrario del Comune di Manfredonia, rafforzato dall’esito del referendum consultivo indetto dall’amministrazione comunale, che avrebbe espresso in modo netto la contrarietà della cittadinanza alla realizzazione dell’impianto.

Tra le ulteriori contestazioni sollevate, anche la presunta incompletezza dell’analisi presentata da ENERGAS: secondo quanto riportato, non sarebbero stati valutati adeguatamente i vincoli e gli impatti legati alle opere accessorie, come il gasdotto e il raccordo ferroviario.

Con la restituzione degli atti, dunque, si riapre una fase tecnica che – nelle intenzioni di chi si oppone al progetto – potrà diventare l’occasione per far pesare “tutte le ragioni della città”. “Saremo vicini all’amministrazione comunale, con consigli e suggerimenti, per riuscire ad evitare l’insediamento del megadeposito Gpl ENERGAS a Manfredonia”, dichiarano De Luca e Starace.

Per il momento l’autorizzazione non c’è. E la partita, ora, torna nelle mani del MASE.

PDF_1764064677928c839593b-54a2-4585-93e9-962823d1a11b