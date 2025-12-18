"Enichem di Manfredonia", una storia industriale e ambientale al centro del teatro civile

Al via la seconda edizione della Rassegna di Teatro Civile della Provincia di Foggia: protagonisti i giovani e la cittadinanza consapevole

MONTE SANT’ANGELO – Prende il via il 19 dicembre la seconda edizione della Rassegna di Teatro Civile della Provincia di Foggia, un progetto culturale diffuso e interamente dedicato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, pensato per promuovere partecipazione, senso critico e cittadinanza attiva attraverso il linguaggio del teatro.

La rassegna coinvolgerà i comuni di Cerignola, Foggia, Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Orta Nova e San Severo, confermandosi come un’iniziativa di respiro provinciale rivolta alle nuove generazioni. L’apertura è fissata per il 19 dicembre all’Auditorium di Monte Sant’Angelo con lo spettacolo Frammenti dentro della Compagnia Palcoscenico.

Sostenuta dalla Provincia di Foggia, in collaborazione con la Consulta Provinciale per la Legalità, la Fondazione dei Monti Uniti di Foggia e la Regione Puglia, e organizzata da Puglia Culture, la rassegna si fonda sulla convinzione che la cultura – e il teatro in particolare – rappresenti uno strumento essenziale per la crescita socio-culturale delle persone e per la costruzione di comunità più consapevoli, responsabili e coese.

Offrire agli studenti esperienze teatrali coinvolgenti, accompagnate da momenti di confronto e approfondimento, significa fornire occasioni concrete per sviluppare capacità di lettura critica del presente, comprendere i fenomeni sociali, riconoscere i meccanismi della violenza e delle discriminazioni e maturare uno sguardo autonomo sul mondo contemporaneo.

L’iniziativa è completamente gratuita per studenti e docenti accompagnatori e coinvolge alcune tra le realtà teatrali più attive e qualificate della provincia di Foggia: Bottega degli Apocrifi, Compagnia Palcoscenico, Foyer 97, Musical Art / Crew Slup, Piccola Compagnia Impertinente, Teatro dei Limoni e Teatro della Polvere.

Attraverso spettacoli, incontri e laboratori, la rassegna affronterà temi di forte rilevanza civile e sociale, tra cui criminalità organizzata, discriminazioni, cyberbullismo, nuove tecnologie, crisi della famiglia e della società contemporanea, diritto alla sicurezza, tutele del lavoro, conflitti e guerre.

A partire da gennaio 2026, il programma proseguirà con gli spettacoli Prima Fila di Musical Art / Crew Slup, Quattordici euro e novanta della Piccola Compagnia Impertinente, L’avvoltoio e la bambina del Teatro dei Limoni e Cronaca di una ribellione di Foyer 97. In calendario anche la conferenza-spettacolo La terra del Teatro della Polvere e il laboratorio Sottosopra – La vicenda di Enichem di Manfredonia raccontata ai ragazzi a cura della Bottega degli Apocrifi.

Completano la rassegna una serie di interventi laboratoriali e incontri nelle scuole del Comune di Foggia, realizzati dalle compagnie teatrali coinvolte con il supporto di Libera – Presidio di Foggia, per accompagnare gli studenti in un percorso di dialogo attivo, riflessione collettiva e approfondimento delle tematiche civili proposte dagli spettacoli.