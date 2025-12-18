Edizione n° 5919

18 Dicembre 2025

18 Dicembre 2025

Gargano, faida dei clan davanti ai giudici nel processo "Mari e Monti". Nominato il perito Gallo, testi dal 29 gennaio

GALLO Gargano, faida dei clan davanti ai giudici nel processo “Mari e Monti”. Nominato il perito Gallo, testi dal 29 gennaio

Da raccolta dati, l’udienza odierna si è concentrata esclusivamente sull’affidamento dell’incarico peritale

Blitz contro la mafia del Gargano, "Dino Miucci è sfuggito all'arresto"

Blitz MARI E MONTI - ph enzo maizzi - ARCHIVIO

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
18 Dicembre 2025
Cronaca // Manfredonia //

FOGGIA – 18 dicembre 2025. Prosegue davanti al Collegio C della I sezione penale del Tribunale di Foggia il procedimento “Mari e Monti”, tranche foggiana della maxi inchiesta antimafia che ruota attorno al clan garganico Li Bergolis–Miucci e allo scenario della lunga faida con il fronte Lombardi/Ricucci/La Torre (erede dell’ex alleanza Romito). Dopo l’apertura formale del dibattimento dell’11 dicembre 2025, l’udienza di oggi (18 dicembre) ha riguardato un passaggio tecnico: solo conferimento dell’incarico peritale al trascrittore nominato dal Tribunale, il dott. Gallo, senza ulteriori attività istruttorie nel merito. Lo si apprende da raccolta dati.

Da raccolta dati, l’udienza odierna si è concentrata esclusivamente sull’affidamento dell’incarico peritale: il dott. Gallo inizierà le operazioni peritali verosimilmente il 12 gennaio 2026. Il passo successivo, invece, sarà l’avvio della fase testimoniale: l’esame dei testi è stato rinviato al 29 gennaio.

Nella scorsa udienza (11 dicembre) si era aperto formalmente il dibattimento dopo: verifica della regolare costituzione delle parti; esame di numerose questioni preliminari.

Il Tribunale aveva inoltre disposto lo stralcio degli atti non ripetibili inseriti erroneamente nel fascicolo del dibattimento, rimettendoli alle procedure previste dal codice. Accolte, poi, le richieste istruttorie della PM Luciana Silvestri sulle intercettazioni da trascrivere: le difese di Leonardo Miucci e Mario Totta avevano dato consenso all’acquisizione delle trascrizioni con esclusione di 36 conversazioni ritenute non autorizzate all’ingresso nel fascicolo; le altre difese avevano negato il consenso. La PM aveva annunciato il deposito della documentazione integrativa.

177 testimoni in aula, 39 collaboratori di giustizia

Il procedimento foggiano si annuncia come uno dei più imponenti degli ultimi anni sulla mafia garganica: 177 testimoni complessivi, 39 dei quali collaboratori di giustizia.

Nel dettaglio (come da liste già ammesse): DDA: 76 testimoni (50 appartenenti alle forze dell’ordine; 8 testimoni “puri”; 18 collaboratori); Difesa Miucci: 101 testimoni (1 testimone di giustizia; 21 collaboratori; 46 appartenenti alle forze dell’ordine; 7 coimputati del rito abbreviato; 4 consulenti; oltre alle persone offese individuate nel capo estorsivo).

Dopo il maxi-blitz del 15 ottobre 2024 (41 arresti), il procedimento è stato scisso: rito abbreviato per 42 imputati (tra cui il presunto boss Enzino Miucci) con sentenza attesa in primavera; dibattimento a Foggia per 8 imputati.

Gli otto imputati nel dibattimento sono:

  1. Leonardo Miucci (47), Manfredonia – mafia, concorso in estorsioni

  2. Fatma Dridi (29), Lucera – spaccio

  3. Michele Libero Guerra (40), Manfredonia – mafia, droga, armi

  4. Giacomo Loperfido (63), Noci – false dichiarazioni al PM

  5. Alessandra Muraglione (65), Bitritto – spaccio

  6. Lorenzo Ricucci (38), Monte Sant’Angelo – trasferimento fraudolento di valori

  7. Mario Totta (25), San Marco in Lamis – traffico e spaccio

  8. Pasquale Vignola (46), Gravina – false dichiarazioni

Tutti hanno dichiarato di voler respingere integralmente le accuse.

Nel quadro ricostruito dagli atti e dal contesto investigativo, il processo incrocia anche la faida tra i due fronti contrapposti. Dal 2008 vengono richiamati 36 episodi di sangue, con 25 morti, 1 lupara bianca e 21 feriti (dato riportato da fonti giornalistiche). Molti episodi, compresi l’omicidio di Pasquale Ricucci (2019) e l’agguato contro Leonardo Miucci, restano irrisolti.

Cosa succede adesso: 12 (probabile 12 gennaio 2026): avvio delle operazioni peritali del dott. Gallo sulle trascrizioni; 29 gennaio: fissato l’avvio dell’esame dei testimoni.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

1 commenti su "Gargano, faida dei clan davanti ai giudici nel processo “Mari e Monti”. Nominato il perito Gallo, testi dal 29 gennaio"

