“Gargano4All”, il progetto per un modello di turismo accessibile

Presentato da Io Faccio Futuro srl, spin-off universitario capofila del progetto, “Gargano4All” punta a trasformare il Gargano in un modello di turismo costiero accessibile e inclusivo. L’iniziativa, finanziata dall’Avviso Pubblico Regionale Costa, mira a creare una rete turistica qualificata, valorizzando il patrimonio naturale e culturale del territorio e promuovendo la piena fruizione dei luoghi da parte di tutti i visitatori, senza barriere.

Il progetto si propone di costruire una vera e propria Comunità Ospitale, capace di garantire servizi e percorsi turistici fruibili a persone di tutte le età e condizioni, promuovendo al contempo l’inclusione sociale.

Alla conferenza stampa, che si terrà venerdì a Foggia, parteciperanno i rappresentanti dei Comuni partner: Foggia, San Giovanni Rotondo, Monte Sant’Angelo, Mattinata, Vieste, Peschici, Vico del Gargano e Rignano Garganico. Presenti anche associazioni del terzo settore e operatori turistici locali, protagonisti nella realizzazione del progetto, a conferma della portata territoriale e dell’impegno inclusivo dell’iniziativa.

Gargano4All rappresenta quindi un passo concreto verso un turismo sostenibile e accessibile, capace di conciliare sviluppo economico, tutela del territorio e diritti di tutti i cittadini e visitatori.