Nel solco delle misure di risanamento previste dal Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, il Comune di Manfredonia avvia l’operazione di estinzione anticipata di mutui in essere con Cassa Depositi e Prestiti. Lo fa con determinazione dirigenziale del Settore economico-finanziario (n. 2604 del 18 dicembre 2025), che dà attuazione all’autorizzazione già concessa dal Consiglio comunale con la D.C.C. n. 55 del 25/11/2025.
L’atto esplicita l’obiettivo economico: ridurre la spesa corrente legata alle rate annuali, valutando la convenienza dell’operazione nell’ambito delle politiche di riequilibrio.
Sul piano procedurale, la determinazione richiama la richiesta inviata a CDP (prot. 66234 del 27/11/2025) per far valere l’operazione dalla rata decorrente dal 1° gennaio 2026 e la successiva comunicazione di accoglimento (prot. 69467 del 15/12/2025).
La stessa comunicazione autorizza il rimborso anticipato totale di sette mutui, con termine ultimo fissato al 31/12/2025.
La dirigente assume quindi l’impegno di spesa complessivo per l’estinzione anticipata totale: € 1.495.932,25, imputati al capitolo PEG di spesa 97084 (esercizio 2025).
L’atto dispone inoltre l’invio a CDP della lettera di accettazione con ordine di pagamento tramite Portale Estinzioni e specifica che l’efficacia dell’estinzione resta condizionata al pagamento delle rate in scadenza al 31 dicembre 2025 e alla verifica dell’incasso da parte di CDP.
A cura di Michele Solatia.