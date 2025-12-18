Edizione n° 5919

18 Dicembre 2025



18 Dicembre 2025

Lama Scaloria: via libera al progetto di fattibilità tecnico-economica

PROGETTO Lama Scaloria: via libera al progetto di fattibilità tecnico-economica

Via libera della Giunta comunale al Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) dell’intervento “Lama Scaloria: sicurezza idraulica e mobilità sostenibile”

Lama Scaloria: via libera al progetto di fattibilità tecnico-economica

LAMA SCALORIA MANFREDONIA - 2020 ARCHIVIO

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
18 Dicembre 2025
Cronaca // Manfredonia //

Via libera della Giunta comunale al Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) dell’intervento “Lama Scaloria: sicurezza idraulica e mobilità sostenibile”, inserito nel percorso di sviluppo urbano sostenibile collegato alla programmazione POR FESR-FSE 2014/2020. La deliberazione è la n. 269 del 17 dicembre 2025.

L’atto ricostruisce l’iter: dalla partecipazione del Comune (in associazione con Zapponeta come Autorità urbana) ai passaggi regionali di ammissione a finanziamento e alle attività tecniche già avviate (affidamenti, interlocuzioni e pareri).

Un passaggio determinante è il parere dell’Autorità di Bacino, con prescrizioni per la compatibilità con il PAI, che ha comportato una rielaborazione del piano indagini e l’adeguamento del progetto alle regole del nuovo Codice degli appalti, aggiornando il quadro economico a circa 2,53 milioni di euro.

La Giunta prende atto del deposito del PFTE (2/12/2025) e del percorso di verifica e validazione del progetto, elementi che precedono l’approvazione formale.

Il quadro economico riportato quantifica l’importo complessivo in € 2.530.000,00, di cui € 1.719.257,75 per lavori (comprensivi di € 52.047,82 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) e € 810.742,25 per somme a disposizione. La copertura è articolata tra risorse POR (capitoli 96226 e 6226) e cofinanziamento comunale (cap. 96109).

Con la deliberazione, la Giunta approva il PFTE (codice MIR A1201.61_, CUP J36E19000270002), dà mandato al settore competente di proseguire gli adempimenti e dichiara l’immediata eseguibilità.

A cura di Michele Solatia.

