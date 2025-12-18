Edizione n° 5918

BALLON D'ESSAI

GRIFFI // Leonardo Patroni Griffi nominato vice presidente dell’Abi
17 Dicembre 2025 - ore  21:21

CALEMBOUR

30MILA ACCESSI // All’ospedale pediatrico di Bari 30mila accessi pronto soccorso nel 2024
17 Dicembre 2025 - ore  21:20

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Stato news // Magic Christmas arriva al Teatro Mercadante: Ottavio De Stefano e OM Big Band incantano Cerignola

Magic Christmas arriva al Teatro Mercadante: Ottavio De Stefano e OM Big Band incantano Cerignola

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
18 Dicembre 2025
Stato news //

Dopo una serata che resterà impressa nella memoria del pubblico foggiano, Magic Christmas approda in teatro per un appuntamento speciale pensato per valorizzare tutta la potenza e il fascino della musica dal vivo. Il progetto musicale di Ottavio de Stefano & OM Big Band, prodotto da Tempus, arriva ora al Teatro Mercadante di Cerignola per regalare un nuovo, intenso appuntamento con la magia del Natale, martedì 23 dicembre. Sul palco, ancora una volta, l’OM Big Band: una formazione solida e affiatata, espressione dell’eccellenza musicale del territorio, capace di fondere energia, precisione e grande senso dello spettacolo, con un forte impatto scenico. La direzione musicale è affidata ad Antonio Piacentino, la direzione artistica a Leo Marcantonio, vero cuore e anima del progetto, che con visione, sensibilità e passione ha dato forma a un concerto pensato come un’esperienza condivisa, prima ancora che come uno spettacolo. Accanto all’orchestra, la voce di Ottavio de Stefano, crooner foggiano tra i più apprezzati a livello nazionale che, con il suo timbro caldo e il suo stile raffinato, attraversa swing, jazz e grandi classici natalizi con naturalezza e carisma. La sua interpretazione, sostenuta dagli arrangiamenti della big band, dà vita a un repertorio capace di coinvolgere pubblici di ogni età, tra brani iconici e atmosfere senza tempo. Magic Christmas non è solo un concerto, ma un racconto musicale che celebra il Natale come momento di incontro, emozione e condivisione. Un progetto che, he trova nel teatro la sua dimensione ideale, offrendo al pubblico di Cerignola una serata intensa e piena di entusiasmo. “Siamo felici di portare Magic Christmas a Cerignola e di poterlo fare in un luogo simbolico come il Teatro Mercadante, che consentirà un ascolto perfetto per condividere la magia del Natale. Ringraziamo per questo l’Amministrazione Comunale di Cerignola per aver creduto in questo evento e per aver reso possibile un appuntamento culturale aperto a tutti, nel segno della musica dal vivo e della partecipazione cittadina.”: sottolineano gli artisti. L’eccezionale risposta di pubblico registrata nelle precedenti date ha confermato il valore di una produzione che unisce qualità musicale, eleganza e spirito festivo, rendendo questo appuntamento uno dei momenti più attesi del calendario natalizio. Ingresso libero, con apertura porte alle ore 20.30 e inizio concerto alle ore 21.00.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Dunque, s'è detto: il ragionier Fantozzi mette la casa. Io ho portato i liquori, il resto spetta lei. Scusi, eh?” rivolto a Calboni. (Gigi Reder - Rag. Filini)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO