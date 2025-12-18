Manfredonia, via libera al Ponte di Santa Restituta: approvato il progetto di rigenerazione urbana “Lama Scaloria”

MANFREDONIA – Dopo anni di attese, rallentamenti e difficoltà tecniche, arriva una svolta decisiva per uno dei progetti più strategici per la città. La Giunta comunale di Manfredonia ha approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) per la realizzazione dell’intervento di rigenerazione urbana denominato “Lama Scaloria”, che include, tra le opere principali, la costruzione del Ponte di Santa Restituta.

Un’opera attesa da decenni, destinata a incidere in maniera significativa sulla viabilità urbana, sulla sicurezza idraulica e sulla mobilità sostenibile, con particolare attenzione al centro storico.

Il progetto, finanziato dalla Regione Puglia nel 2019 nell’ambito dei fondi per la rigenerazione urbana 2014/2020, era rimasto a lungo fermo a causa di criticità tecniche e amministrative. Ostacoli che, come sottolineato dall’amministrazione comunale, sono stati completamente superati negli ultimi mesi, consentendo oggi la ripartenza dell’intervento.

L’opera è attualmente cofinanziata anche con risorse comunali, a conferma della volontà dell’ente di portare a termine un progetto considerato fondamentale per il futuro della città.

Il piano prevede una serie di interventi strategici: la realizzazione del Ponte di Santa Restituta, opere idrauliche finalizzate alla mitigazione del rischio idraulico, una pista ciclopedonale per favorire la mobilità sostenibile.

Obiettivi chiari: migliorare la viabilità, aumentare la sicurezza del territorio in caso di eventi meteo estremi e restituire alla città un’infrastruttura moderna e funzionale.

Mansueto: «Un progetto in cui non credeva più nessuno»

«Non ci credeva più nessuno e invece il Ponte di Santa Restituta, dopo decenni di attesa, si farà». Così l’assessore comunale Giovanni Mansueto, che ha rimarcato il valore politico e amministrativo del risultato raggiunto.

L’assessore ha poi espresso un sentito ringraziamento a tutti i soggetti coinvolti nella procedura: la Regione Puglia, anche grazie al contributo del consigliere regionale Paolo Campo, l’Autorità di Bacino, i professionisti incaricati e, in particolare, gli uffici comunali, che «con dedizione, professionalità e senso di responsabilità hanno lavorato giorno dopo giorno per superare criticità, ritardi e imprevisti».

Ora il percorso entra nella fase operativa: i prossimi passaggi prevedono l’avvio della procedura di gara e, successivamente, l’inizio dei lavori, che daranno finalmente concretezza a un progetto tanto atteso quanto necessario.

«Consapevoli che c’è ancora tanto da fare – ha concluso Mansueto – lavoriamo ogni giorno con passione, determinazione e abnegazione con un solo obiettivo: guardare avanti e restituire fiducia, visione e concretezza alla nostra comunità».