Manfredonia, via libera al Ponte di Santa Restituta: approvato il progetto di rigenerazione urbana “Lama Scaloria”

MANFREDONIA – Dopo anni di attese, rallentamenti e difficoltà tecniche, arriva una svolta decisiva per uno dei progetti più strategici per la città. La Giunta comunale di Manfredonia ha approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) per la realizzazione dell’intervento di rigenerazione urbana denominato “Lama Scaloria”, che include, tra le opere principali, la costruzione del Ponte di Santa Restituta.
Un’opera attesa da decenni, destinata a incidere in maniera significativa sulla viabilità urbana, sulla sicurezza idraulica e sulla mobilità sostenibile, con particolare attenzione al centro storico.
Il progetto, finanziato dalla Regione Puglia nel 2019 nell’ambito dei fondi per la rigenerazione urbana 2014/2020, era rimasto a lungo fermo a causa di criticità tecniche e amministrative. Ostacoli che, come sottolineato dall’amministrazione comunale, sono stati completamente superati negli ultimi mesi, consentendo oggi la ripartenza dell’intervento.
L’opera è attualmente cofinanziata anche con risorse comunali, a conferma della volontà dell’ente di portare a termine un progetto considerato fondamentale per il futuro della città.
Il piano prevede una serie di interventi strategici: la realizzazione del Ponte di Santa Restituta, opere idrauliche finalizzate alla mitigazione del rischio idraulico, una pista ciclopedonale per favorire la mobilità sostenibile.
Obiettivi chiari: migliorare la viabilità, aumentare la sicurezza del territorio in caso di eventi meteo estremi e restituire alla città un’infrastruttura moderna e funzionale.
Mansueto: «Un progetto in cui non credeva più nessuno»
«Non ci credeva più nessuno e invece il Ponte di Santa Restituta, dopo decenni di attesa, si farà». Così l’assessore comunale Giovanni Mansueto, che ha rimarcato il valore politico e amministrativo del risultato raggiunto.
L’assessore ha poi espresso un sentito ringraziamento a tutti i soggetti coinvolti nella procedura: la Regione Puglia, anche grazie al contributo del consigliere regionale Paolo Campo, l’Autorità di Bacino, i professionisti incaricati e, in particolare, gli uffici comunali, che «con dedizione, professionalità e senso di responsabilità hanno lavorato giorno dopo giorno per superare criticità, ritardi e imprevisti».
Ora il percorso entra nella fase operativa: i prossimi passaggi prevedono l’avvio della procedura di gara e, successivamente, l’inizio dei lavori, che daranno finalmente concretezza a un progetto tanto atteso quanto necessario.
«Consapevoli che c’è ancora tanto da fare – ha concluso Mansueto – lavoriamo ogni giorno con passione, determinazione e abnegazione con un solo obiettivo: guardare avanti e restituire fiducia, visione e concretezza alla nostra comunità».
3 commenti su "Manfredonia, via libera al Ponte di Santa Restituta: approvato il progetto di rigenerazione urbana “Lama Scaloria”"
Si tutto bello e bene… però le fontane in piazza Giovanni 23 nonostante le belle parole rivolte ai gittadini “vilontari” che le avevano rivitaliizzate ora sino ritornate triste e dormienti come chi sopra a quel palazzo che non controlla nulla. Ripristinate affinché in questo giorni fibfestacdiano un senso di vitalità alla piazza/città ed anche alla presenza di chi fi competenza necdeve avere cura nanutentiva…. o si aspettano ancora, di nuovo, i cittadini volontari… dinamicità, pragmatismo amministrativo ed operativo lo si vede quando le gose e la città funziona almeno nelle cose evidenti. Buone feste a tutti, ma non poroprio a tutti.
Bene. Segnalo però l’urgenza di un ponte che colleghi la zona dei comparti con Via della Transumanza decongestionando il traffico su viale Michelangelo e via delle More, traffico tra l’altro peggiorato dopo la costruzione dell’assurda pista ciclabile.
ma questa opera non era stata già finanziata con l’entrate del condono per trasformazione d’uso da uso ufficio ad abitazione delle costruzioni della san Giuseppe ? ci furono entrate superiori ai due milioni e mezzo di euro con un conto corrente diretto questi soldi oggi ci sono? su quale capitolo ?
si ricorda che il tutto è avvenuto nella 2014 2015