Nessuno solo a Natale: pettole, panettoni e una visita speciale per gli anziani di Orsara

Sabato 20 e domenica 21 dicembre, regalo gustoso a domicilio per oltre 100 nonne e nonni del paese

La “Social Pettola”, iniziativa giunta alla quarta edizione, coi giovani che donano un sorriso agli anziani

Panettoni agli ultra settantacinquenni e a 227 bambini. Il sindaco Simonelli: “Essere Comunità”

ORSARA (Fg) – Sabato 20 e domenica 21 dicembre, oltre 100 nonne e nonni ultra ottantenni di Orsara di Puglia riceveranno una sorpresa: dalle 9.30, infatti, casa per casa, volontarie e volontari augureranno loro buone feste con un cono colmo di pettole, gustose palline fritte di pasta lievitata, una saporita tipicità natalizia. All’iniziativa della “Social Pettola”, ideata e avviata anni fa da Domenico Mastropieri e poi proseguita grazie all’associazione Wild Cult, lavorano ogni anno tante volontarie e tanti volontari. C’è chi prepara l’impasto, chi frigge, chi prepara i coni, e poi ci sono i giovani che distribuiscono le pettole. È un bel momento ricco di semplicità e collaborazione, con un pensiero rivolto a chi, soprattutto durante il periodo natalizio, ha bisogno di qualche attenzione in più. “È un momento di vicinanza e calore umano molto bello ed è apprezzato tanto da chi riceve la visita e questo piccolo dono, poco più che simbolico, un pretesto per creare un’occasione di vero sentimento di Comunità”, spiega il sindaco Mario Simonelli, sindaco di Orsara di Puglia. “Lo rivolgiamo agli ultra ottantenni – aggiunge Concetta Terlizzi, delegata comunale alla Cultura, “perché spesso si tratta di anziani che vivono da soli. Quando ricevono la visita di ragazze e ragazzi li accolgono con grande piacere, scambiano con loro qualche chiacchiera e sono contenti di poter condividere l’atmosfera della festa”.

Quella della “Social Pettola”, però, non è l’unica iniziativa sostenuta dal Comune di Orsara di Puglia in favore delle fasce più sensibili della popolazione. Sta infatti per essere completata la distribuzione di un panettone e un messaggio di auguri a 334 ultra settantacinquenni e a 227 bambini di età compresa fra 0 e 13 anni che frequentano l’istituto scolastico comprensivo di Orsara di Puglia.

“Più in generale”, spiega il sindaco Simonelli, “tutto il nostro programma degli eventi natalizi è basato su un’idea forte di fondo, un concetto molto semplice: stare insieme, essere Comunità”.

Domenica 21 dicembre, dopo la mattinata dedicata alla “Social Pettola”, dalle ore 18 Piazza Mazzini sarà animata da luci e musica con l’evento “Mo ven Natal”. Lunedì 22 dicembre, nell’auditorium, lo spettacolo “Un Natale in danza”. Martedì 23 dicembre, dalle 17, a Porta San Pietro aprirà il Villaggio gonfiabile di Babbo Natale. Concerto Gospel al Centro Polivalente il 26 dicembre alle ore 21, mentre sabato 27 dicembre, alle 17, Palazzo De Gregorio aprirà le porte al Simposio-Mostra collettiva d’arti “Io sono fuoco”. Tante altre iniziative animeranno il periodo natalizio a Orsara di Puglia fino a martedì 6 gennaio, con “La calza delle meraviglie” e l’arrivo della Befana in Corso della Vittoria alle ore 10.30.