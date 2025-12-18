Edizione n° 5919

BALLON D'ESSAI

18 Dicembre 2025 - ore  10:41

18 Dicembre 2025 - ore  09:59

PA Manfredonia. Ricorso al Tar contro delibera Agcom: incarico esterno ad avvocato. Focus

TAR PA Manfredonia. Ricorso al Tar contro delibera Agcom: incarico esterno ad avvocato. Focus

La scelta e l’impegno di spesa sono formalizzati con una determinazione del Settore di Staff I – Avvocatura

PA Manfredonia. Ricorso al Tar contro delibera Agcom: incarico esterno ad avvocato. Focus

TAR del Lazio - Fonte Immagine: press-magazine.it

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
18 Dicembre 2025
Cronaca // Manfredonia //

Il Comune di Manfredonia conferisce un incarico legale esterno per un ricorso al TAR Lazio – Roma finalizzato all’annullamento (con richiesta di sospensiva) della delibera Agcom n. 42/25/CIR del 30 settembre 2025 e degli atti conseguenti. La scelta e l’impegno di spesa sono formalizzati con una determinazione del Settore di Staff I – Avvocatura, firmata dal Segretario generale Giacomo Scalzulli in qualità di dirigente dell’Avvocatura comunale.

L’atto prende le mosse dalla deliberazione di Giunta n. 265 del 9 dicembre 2025, con cui l’esecutivo ha deciso di procedere in giudizio e ha indicato quale professionista l’avv. Ermelinda Pastore, con studio legale a Bari. La Giunta ha anche precisato che il mandato formale compete al Sindaco, demandando invece agli uffici dell’Avvocatura gli adempimenti per convenzione, impegno e successiva liquidazione, nel quadro del regolamento comunale e dei parametri forensi.

Sul versante della trasparenza, la determinazione richiama un orientamento (FAQ ex CIVIT/ANAC) relativo agli incarichi di difesa e rappresentanza dell’ente in singole controversie: l’amministrazione è tenuta a pubblicare i dati nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto “Consulenti e collaboratori”. Ed è proprio in questa logica che l’atto prevede anche la pubblicazione del curriculum del legale e della dichiarazione di assenza di conflitto d’interesse.

Il punto centrale riguarda la spesa: viene impegnata una somma complessiva di 11.475,43 euro, “omnicomprensiva”, così articolata: 9.675,43 euro per competenze legali e 1.800 euro per contributo unificato. L’importo è collegato a un preventivo redatto secondo i minimi dei parametri forensi (D.M. 55/2014) e viene imputato al capitolo 1035 dell’esercizio finanziario 2025. Il provvedimento riporta anche il CIG B983C1BE23.

La determinazione approva inoltre lo schema di convenzione da sottoscrivere con il professionista e ribadisce che il provvedimento diventa esecutivo dopo il visto contabile. In prospettiva, si tratta di un atto che intreccia tutela legale dell’ente, rispetto delle regole sugli affidamenti e obblighi di trasparenza: da un lato la scelta del foro (TAR Lazio – Roma) e dell’azione contro un provvedimento Agcom, dall’altro la necessità di ancorare la spesa a capitoli, parametri e procedure interne.

A cura di Michele Solatia.

