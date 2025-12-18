SAN GIOVANNNI ROTONDO (FG) – Momenti di forte tensione a Casa Sollievo della Sofferenza durante il tradizionale scambio di auguri natalizi. Un gruppo di medici ha inscenato una vibrante protesta esponendo striscioni e invitando alle dimissioni i vertici dell’ospedale, proprio mentre stava intervenendo il vescovo Franco Moscone, presidente del Consiglio di amministrazione della struttura.
La contestazione, esplosa in modo improvviso, ha interrotto il clima istituzionale dell’evento, attirando l’attenzione di operatori sanitari e presenti. I manifestanti hanno espresso il proprio dissenso rispetto alla gestione dell’ospedale, denunciando criticità organizzative e chiedendo un cambio di rotta.
L’episodio segna un momento di forte frattura all’interno del principale presidio sanitario del Gargano, portando alla luce un malcontento che, secondo i medici, va avanti da tempo e che ora chiede risposte concrete.
VIDEO DI ENZO MAIZZI
2 commenti su "Protesta dei medici a Casa Sollievo: striscioni e cori durante gli auguri di Natale (VIDEO)"
Era una miniera d’oro… Mah.. padre pio si starà rivoltando nella tomba! Quando c’era lui filava tutto dritto e c’erano eccellenze.. poi tutto è cambiato e i pazienti sono diventati numeri e l’ospedale una fabrica!
È singolare che si accorgano solo ora che la situazione è precipitata.
Hanno ignorato criticità per più lustri lasciando fare … ai soliti noti, poco interessanti a mantenere le “eccellenze” e orientati ai loro tornaconti personali.
La sanità è nel baratro ormai, morta.
Amen