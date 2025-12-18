SAN GIOVANNNI ROTONDO (FG) – Momenti di forte tensione a Casa Sollievo della Sofferenza durante il tradizionale scambio di auguri natalizi. Un gruppo di medici ha inscenato una vibrante protesta esponendo striscioni e invitando alle dimissioni i vertici dell’ospedale, proprio mentre stava intervenendo il vescovo Franco Moscone, presidente del Consiglio di amministrazione della struttura.

La contestazione, esplosa in modo improvviso, ha interrotto il clima istituzionale dell’evento, attirando l’attenzione di operatori sanitari e presenti. I manifestanti hanno espresso il proprio dissenso rispetto alla gestione dell’ospedale, denunciando criticità organizzative e chiedendo un cambio di rotta.

L’episodio segna un momento di forte frattura all’interno del principale presidio sanitario del Gargano, portando alla luce un malcontento che, secondo i medici, va avanti da tempo e che ora chiede risposte concrete.



VIDEO DI ENZO MAIZZI