Edizione n° 5919

BALLON D'ESSAI

SOLGENITSIN // Milano e Mosca. La lady Macbeth di Sostakovic alla Scala. La cultura russa è irrinunciabile
18 Dicembre 2025 - ore  18:09

CALEMBOUR

"IL PESCE E' CARO" // Caro pesce, rincari da record verso il cenone: “Basta speculazioni, servono controlli”
18 Dicembre 2025 - ore  20:01

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Protesta dei medici a Casa Sollievo: striscioni e cori durante gli auguri di Natale (VIDEO)

STRISCIONI Protesta dei medici a Casa Sollievo: striscioni e cori durante gli auguri di Natale (VIDEO)

L’episodio segna un momento di forte frattura all’interno del principale presidio sanitario del Gargano

Protesta dei medici a Casa Sollievo: striscioni e cori durante gli auguri di Natale

Protesta dei medici a Casa Sollievo: striscioni e cori durante gli auguri di Natale

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
18 Dicembre 2025
Cronaca // Gargano //

SAN GIOVANNNI ROTONDO (FG) – Momenti di forte tensione a Casa Sollievo della Sofferenza durante il tradizionale scambio di auguri natalizi. Un gruppo di medici ha inscenato una vibrante protesta esponendo striscioni e invitando alle dimissioni i vertici dell’ospedale, proprio mentre stava intervenendo il vescovo Franco Moscone, presidente del Consiglio di amministrazione della struttura.

La contestazione, esplosa in modo improvviso, ha interrotto il clima istituzionale dell’evento, attirando l’attenzione di operatori sanitari e presenti. I manifestanti hanno espresso il proprio dissenso rispetto alla gestione dell’ospedale, denunciando criticità organizzative e chiedendo un cambio di rotta.

L’episodio segna un momento di forte frattura all’interno del principale presidio sanitario del Gargano, portando alla luce un malcontento che, secondo i medici, va avanti da tempo e che ora chiede risposte concrete.

VIDEO DI ENZO MAIZZI

2 commenti su "Protesta dei medici a Casa Sollievo: striscioni e cori durante gli auguri di Natale (VIDEO)"

  1. Era una miniera d’oro… Mah.. padre pio si starà rivoltando nella tomba! Quando c’era lui filava tutto dritto e c’erano eccellenze.. poi tutto è cambiato e i pazienti sono diventati numeri e l’ospedale una fabrica!

  2. È singolare che si accorgano solo ora che la situazione è precipitata.
    Hanno ignorato criticità per più lustri lasciando fare … ai soliti noti, poco interessanti a mantenere le “eccellenze” e orientati ai loro tornaconti personali.
    La sanità è nel baratro ormai, morta.
    Amen

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Dunque, s'è detto: il ragionier Fantozzi mette la casa. Io ho portato i liquori, il resto spetta lei. Scusi, eh?” rivolto a Calboni. (Gigi Reder - Rag. Filini)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO