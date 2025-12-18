Edizione n° 5919

"RICORSI" // Riscatti laurea, sindacati promettono valanga di ricorsi
18 Dicembre 2025 - ore  10:41

RIFORMA CONDOMINIO // Riforma condominio, parte l’esame alla Camera: laurea per gli amministratori, revisore obbligatorio e stop al contante
18 Dicembre 2025 - ore  09:59

Home // Economia // Riforma delle caldaie, crescono le preoccupazioni del settore per il nuovo DPR

CALDAIE Riforma delle caldaie, crescono le preoccupazioni del settore per il nuovo DPR

Il testo prevede l’eliminazione delle ispezioni fisiche per le caldaie a gas sotto i 70 kW, sostituendole con verifiche documentali da remoto

Riforma delle caldaie, crescono le preoccupazioni del settore per il nuovo DPR

Riforma delle caldaie

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
18 Dicembre 2025
Economia // Foggia //

L’Unione Provinciale Artigiani e Piccole Medie Imprese (U.P.A.P.M.I.) Foggia esprime forte attenzione e preoccupazione per la bozza del nuovo DPR predisposta dal MASE, destinata a sostituire il DPR 74/2013 e a modificare il sistema dei controlli sugli impianti termici a partire dal 2026.

Il testo prevede l’eliminazione delle ispezioni fisiche per le caldaie a gas sotto i 70 kW, sostituendole con verifiche documentali da remoto tramite i catasti degli impianti. Una misura che riguarda la quasi totalità degli impianti residenziali italiani, circa 20 milioni di caldaie, e che genera forti preoccupazioni nel comparto.

«L’assenza di controlli diretti potrebbe ridurre la capacità di intercettare situazioni di pericolo, soprattutto considerando l’anzianità del parco caldaie», avverte il presidente Luigi Ficelo. I dati del Comitato Italiano Gas evidenziano oltre 1.100 incidenti legati al gas canalizzato tra il 2019 e il 2023.

Altre criticità riguardano i catasti regionali, oggi caratterizzati da forti disomogeneità territoriali e, in alcuni casi, da assenze strutturali, che rendono complesso affidare i controlli esclusivamente a sistemi documentali.

Il MASE ha precisato che la riforma punta a migliorare il rendimento energetico degli impianti, distinguendo tra controlli di efficienza e ispezioni a campione, senza modificare la normativa sulla sicurezza.

«Come U.P.A.P.M.I. Foggia monitoreremo attentamente l’evoluzione del decreto e promuoveremo un confronto costruttivo con enti locali e istituzioni prima della sua adozione definitiva», conclude Ficelo.

Lascia un commento

LASCIA UN COMMENTO