Riforma delle caldaie, crescono le preoccupazioni del settore per il nuovo DPR

L’Unione Provinciale Artigiani e Piccole Medie Imprese (U.P.A.P.M.I.) Foggia esprime forte attenzione e preoccupazione per la bozza del nuovo DPR predisposta dal MASE, destinata a sostituire il DPR 74/2013 e a modificare il sistema dei controlli sugli impianti termici a partire dal 2026.

Il testo prevede l’eliminazione delle ispezioni fisiche per le caldaie a gas sotto i 70 kW, sostituendole con verifiche documentali da remoto tramite i catasti degli impianti. Una misura che riguarda la quasi totalità degli impianti residenziali italiani, circa 20 milioni di caldaie, e che genera forti preoccupazioni nel comparto.

«L’assenza di controlli diretti potrebbe ridurre la capacità di intercettare situazioni di pericolo, soprattutto considerando l’anzianità del parco caldaie», avverte il presidente Luigi Ficelo. I dati del Comitato Italiano Gas evidenziano oltre 1.100 incidenti legati al gas canalizzato tra il 2019 e il 2023.

Altre criticità riguardano i catasti regionali, oggi caratterizzati da forti disomogeneità territoriali e, in alcuni casi, da assenze strutturali, che rendono complesso affidare i controlli esclusivamente a sistemi documentali.

Il MASE ha precisato che la riforma punta a migliorare il rendimento energetico degli impianti, distinguendo tra controlli di efficienza e ispezioni a campione, senza modificare la normativa sulla sicurezza.

«Come U.P.A.P.M.I. Foggia monitoreremo attentamente l’evoluzione del decreto e promuoveremo un confronto costruttivo con enti locali e istituzioni prima della sua adozione definitiva», conclude Ficelo.