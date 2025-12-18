Semafori “sotto controllo” a Foggia: via libera all’installazione dei PHOTORED in due incroci critici

FOGGIA – Stretta sulle infrazioni semaforiche e obiettivo sicurezza stradale: la Giunta comunale di Foggia ha approvato, con delibera n. 297 del 17 dicembre 2025, gli indirizzi per l’installazione e l’attivazione di un sistema PHOTORED (o apparecchiatura equivalente omologata) per la rilevazione automatica del passaggio con il rosso. La proposta porta la firma dell’assessora alla Polizia locale Daniela Patano e nasce da una segnalazione del Comando, che ha evidenziato un numero significativo di violazioni e il rischio conseguente di sinistri soprattutto nelle ore di punta.

Il provvedimento si muove su un doppio binario: prevenzione e trasparenza. Da un lato, l’Amministrazione intende ridurre gli incidenti e migliorare la sicurezza della circolazione urbana attraverso il controllo automatico. Dall’altro, la delibera richiama la circolare del Ministero dell’Interno del 14 maggio 2008, che richiede un atto formale di localizzazione dei dispositivi utilizzabili in assenza di operatori: un passaggio che rafforza la legittimità delle sanzioni e consente la verifica giudiziale della correttezza del procedimento.

Nel testo si precisa che i dispositivi PHOTORED devono essere conformi alle norme di omologazione previste dal Codice della Strada e dalla normativa tecnica (art. 45 del D.Lgs. 285/1992 e D.M. 18/03/2011 e successive modifiche). È inoltre richiamata la disciplina che

consente l’accertamento automatizzato e la notifica differita dell’infrazione, nei casi previsti dall’art. 201, comma 1bis, lettera g, del Codice.

Le prime installazioni sono previste in due punti individuati come prioritari dal Comando di Polizia locale: l’incrocio Viale Ofanto / Corso Roma e l’incrocio Via Lucera / Viale Candelaro. Sono snodi della viabilità cittadina con elevati flussi veicolari, indicati come “critici” anche per il numero di incidenti legati all’inosservanza del segnale semaforico. A supporto della scelta, la delibera richiama una relazione tecnica che include motivazioni, analisi dei flussi di traffico, numero di infrazioni rilevate, planimetrie delle intersezioni e una bozza della segnaletica da installare in prossimità dei semafori interessati.

Sul piano operativo, l’atto fissa alcuni paletti: la presenza dei dispositivi dovrà essere adeguatamente segnalata nel rispetto della normativa; la gestione del sistema, il monitoraggio del corretto funzionamento e la validazione delle infrazioni rilevate restano in capo alla Polizia locale; l’affidamento della fornitura e dei servizi dovrà avvenire nel rispetto del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), come evidenziato anche dal settore tecnico sui profili di fattibilità e procedure. La spesa verrà imputata al capitolo di bilancio indicato nella delibera.

L’atto, dichiarato immediatamente eseguibile, apre ora la fase successiva: definizione della procedura di affidamento, installazione e collaudo, predisposizione della segnaletica e avvio della piena operatività. La credibilità dell’intervento, tuttavia, dipenderà da trasparenza e comunicazione: segnalazione ben visibile, dispositivi correttamente omologati e tarati, controlli e validazioni coerenti. In un contesto urbano dove il passaggio col rosso è tra le infrazioni più pericolose, il vero banco di prova sarà la riduzione degli Incidenti e la percezione di maggiore sicurezza sulle strade cittadine.

La delibera prevede che la segnaletica di preavviso sia predisposta in coerenza con l’allegato tecnico e che l’ente titolare della strada – che irroga la sanzione e ne percepisce i proventi – renda chiara la localizzazione dei dispositivi, proprio per rispettare il principio di trasparenza amministrativa richiamato nel testo. Una scelta che, nelle intenzioni, deve alzare la soglia di attenzione degli automobilisti prima ancora che scatti la multa.

A cura di Giovanna Tambo.