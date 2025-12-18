Supercoppa senza appelli: Napoli-Milan, chi sbaglia si fa male

La Supercoppa Italiana entra nel vivo con una semifinale che vale molto più di un semplice passaggio del turno. Napoli e Milan, appaiate a 63 punti in campionato, aprono il programma in una sfida carica di tensione e significati. Chi perde rischia di portarsi dietro scorie pesanti, anche se la stagione è ancora lunga.

Per il Napoli, una nuova battuta d’arresto dopo quelle contro Benfica e Udinese sarebbe difficile da digerire. L’ambiente azzurro è sensibile agli scossoni e una terza sconfitta consecutiva farebbe rumore. In questa stagione, solo una volta gli azzurri avevano infilato due ko di fila, tra Torino ed Eindhoven. Negli altri casi, la reazione era sempre stata immediata.

Il Milan, invece, arriva con un bilancio stagionale nettamente migliore rispetto allo scorso anno e con un +10 in classifica che racconta di un piccolo Rinascimento rossonero. L’arrivo di Allegri e Tare ha restituito solidità e fiducia, ma dopo l’uscita dalla Coppa Italia, chiudere l’anno con due obiettivi su tre già sfumati cambierebbe inevitabilmente il sapore delle feste. Lo scudetto resta il traguardo principale, ma una Supercoppa vinta a Riad darebbe peso e slancio al progetto.

Allo Stadio dell’Università Re Sa’ud si affronteranno due tecnici affini per mentalità e pragmatismo. Conte e Allegri, protagonisti del ciclo d’oro juventino, condividono ferocia agonistica e attenzione difensiva, pur avendo esplorato strade diverse. Conte aveva provato un Napoli più aggressivo e di possesso, anche in ottica europea, ma tra infortuni e risultati negativi è tornato a un assetto più equilibrato. Oggi le due squadre mostrano architetture simili, con esterni rapidi, un regista basso e mezz’ali di inserimento. La vera differenza sta davanti, dove Conte può contare su Hojlund, profilo a lungo inseguito anche da Allegri.

Entrambe devono fare i conti con assenze pesanti che condizionano le scelte. Nel Napoli mancano Anguissa, De Bruyne e Lukaku, nel Milan Fofana, Leao e Gimenez. Rose accorciate e l’ipotesi di una finale impongono prudenza nella gestione delle energie. Allegri dovrà calibrare il rientro di Leao, non ancora al meglio, e dosare Modric e Rabiot, apparsi in affanno nell’ultimo turno. Nkunku resta in pole come riferimento offensivo, mentre Fofana partirà dalla panchina.

Che partita sarà? Probabilmente una gara di attesa e ripartenze, più di controllo che di assalto immediato. Ma non sono escluse sorprese: Allegri lo ha già fatto in campionato, imponendo a San Siro un primo tempo autoritario. Trasformare un Milan che reagisce in un Milan che comanda potrebbe essere la chiave per il futuro. Allo stesso modo, una prova di forza servirebbe al Napoli per ritrovare morale e autostima.

Conte potrebbe scegliere di spingere a destra con Politano a tutta fascia, sacrificando Di Lorenzo nel ruolo di braccetto, con un equilibrio più prudente a sinistra affidato a Elmas. E se la sfida restasse in bilico fino alla fine, senza supplementari, l’epilogo dal dischetto diventa uno scenario tutt’altro che remoto. Con Maignan e Milinkovic-Savic tra i pali, l’idea di una notte decisa dai rigori è più di una suggestione.

Lo riporta gazzetta.it.