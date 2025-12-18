Edizione n° 5919

BALLON D'ESSAI

SOLGENITSIN // Milano e Mosca. La lady Macbeth di Sostakovic alla Scala. La cultura russa è irrinunciabile
18 Dicembre 2025 - ore  18:09

CALEMBOUR

"IL PESCE E' CARO" // Caro pesce, rincari da record verso il cenone: “Basta speculazioni, servono controlli”
18 Dicembre 2025 - ore  20:01

Tragedia sulla sp113. Scontro tra auto e moto: muore militare 23enne della Marina

MILITARE MARINA Tragedia sulla sp113. Scontro tra auto e moto: muore militare 23enne della Marina

Arteria di collegamento tra Taranto e San Giorgio Jonico

PH ANTENNA SUD

Tragedia sulla sp113. Scontro tra auto e moto: muore militare 23enne della Marina - ph antenna sud

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
18 Dicembre 2025
Prima pagina //

TARANTO – Tragedia in serata sulla provinciale 113, arteria di collegamento tra Taranto e San Giorgio Jonico. Intorno alle 20.15, un violento impatto tra un’auto e una moto è costato la vita a un militare della Marina Militare di 23 anni. Nell’incidente è rimasta ferita gravemente un’altra persona.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane – che si trovava come passeggero sulla moto – sarebbe stato sbalzato dal mezzo dopo l’urto, finendo rovinosamente sull’asfalto. I sanitari del 118, giunti immediatamente sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Il conducente della moto, anch’egli giovane, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove è attualmente ricoverato in Rianimazione in gravi condizioni ma stabilizzato.

L’incidente è avvenuto nel tratto compreso tra San Giorgio Jonico e Roccaforzata. I carabinieri della stazione di San Giorgio Jonico stanno effettuando i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro.

In ospedale sono giunti i familiari della vittima e alcuni ufficiali della Marina, profondamente colpiti dalla tragedia che ha strappato alla vita un militare così giovane.

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

