TARANTO – Tragedia in serata sulla provinciale 113, arteria di collegamento tra Taranto e San Giorgio Jonico. Intorno alle 20.15, un violento impatto tra un’auto e una moto è costato la vita a un militare della Marina Militare di 23 anni. Nell’incidente è rimasta ferita gravemente un’altra persona.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane – che si trovava come passeggero sulla moto – sarebbe stato sbalzato dal mezzo dopo l’urto, finendo rovinosamente sull’asfalto. I sanitari del 118, giunti immediatamente sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Il conducente della moto, anch’egli giovane, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove è attualmente ricoverato in Rianimazione in gravi condizioni ma stabilizzato.

L’incidente è avvenuto nel tratto compreso tra San Giorgio Jonico e Roccaforzata. I carabinieri della stazione di San Giorgio Jonico stanno effettuando i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro.

In ospedale sono giunti i familiari della vittima e alcuni ufficiali della Marina, profondamente colpiti dalla tragedia che ha strappato alla vita un militare così giovane.