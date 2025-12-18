Edizione n° 5919

MORTI Tumori, meno morti in Italia ma resta il divario Nord-Sud

Nel 2025 in Italia sono stimati 390mila nuovi casi di tumore, un dato sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente

Tumori, meno morti in Italia ma resta il divario Nord-Sud

18 Dicembre 2025
Nel 2025 in Italia sono stimati 390mila nuovi casi di tumore, un dato sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente. Il segnale positivo arriva dalla mortalità: in dieci anni i decessi si sono ridotti del 9%, con cali ancora più marcati per tumore del polmone (-24%) e colon-retto (-13%). È quanto emerge dal rapporto “I numeri del cancro in Italia 2025” dell’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom).

Risultati che collocano l’Italia al di sopra della media europea, traducendosi in una sopravvivenza a cinque anni più elevata. Accanto ai progressi, però, persiste una criticità strutturale: la mobilità sanitaria dal Sud, soprattutto per gli interventi di chirurgia mammaria. Nel Mezzogiorno il 15% delle pazienti si opera fuori regione, con punte che sfiorano il 50% in Calabria.

Secondo Massimo Di Maio, presidente Aiom, il miglioramento delle cure ha un rovescio della medaglia: “Il progresso terapeutico e l’allungamento dei percorsi di cura fanno crescere il carico di lavoro molto più delle risorse disponibili”. Da qui l’allarme su medici e infermieri del Servizio sanitario nazionale, una risorsa da tutelare. La risposta passa da più prevenzione e diagnosi precoce, che aumentano le probabilità di guarigione e riducono l’impatto sulle strutture.

Un altro fronte critico è quello della tossicità finanziaria, ovvero il peso economico della malattia. Francesco Perrone, presidente di Fondazione Aiom, sottolinea come il cancro continui a produrre disuguaglianze: “Va tutelato il diritto alla salute e rafforzato l’accesso alle cure palliative, da affiancare alle terapie antitumorali”. Perrone richiama inoltre il dibattito sulla morte medicalmente assistita, auspicando che il Servizio sanitario nazionale resti centrale per garantire percorsi integrati e decisioni condivise nel rispetto della dignità dei pazienti.

Screening in crescita, ma le differenze territoriali restano forti

Nel quinquennio 2020-2024 è aumentata l’adesione ai programmi di screening, anche nel Sud, ma il divario tra Nord e Mezzogiorno resta significativo. Nel 2024 sono state invitate oltre 16,2 milioni di persone e 6,48 milioni hanno effettuato i test.

Per la mammografia, la copertura nazionale ha raggiunto il 50%, soglia considerata accettabile, ma con forti squilibri: 62% al Nord, 51% al Centro, 34% al Sud. Lo screening colorettale si ferma al 33%, senza raggiungere il target in nessuna macro-area: Nord al 46%, Centro al 32%, Sud al 18%. Per la prevenzione del tumore della cervice uterina (HPV test e Pap test) la copertura è al 51%, appena sopra l’obiettivo, con un gradiente che va dal 62% del Nord al 37% del Sud.

Il report evidenzia che la variabilità territoriale resta ampia, ma segnala anche i miglioramenti registrati dalle Regioni meridionali negli ultimi cinque anni, un segnale incoraggiante su cui costruire politiche di prevenzione più uniformi ed efficaci.

Lo riporta rainews.it.

