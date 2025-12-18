Edizione n° 5919

SPIARE Udine, arrestato elettricista accusato di filmare le figlie e spiare i clienti

L'indagine è scattata dalla denuncia presentata dalla convivente, che aveva rinvenuto sul telefono del compagno immagini riconducibili a minori

Udine, arrestato elettricista accusato di filmare le figlie e spiare i clienti

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
18 Dicembre 2025
Un uomo residente in provincia di Udine è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di interferenze illecite nella vita privata. L’indagine è scattata nel mese di settembre, dopo la denuncia presentata dalla convivente, che aveva rinvenuto sul telefono del compagno immagini riconducibili a minori, comprese fotografie delle proprie figlie in stato di nudità.

Gli accertamenti sono stati condotti dalla Sezione Cyber del Nucleo investigativo dei Carabinieri di Trieste. Secondo quanto riferito dagli investigatori, l’indagato avrebbe tentato di distruggere il cellulare prima dell’intervento dei militari, ma i dati presenti nel dispositivo sono stati recuperati e acquisiti agli atti.

Nel corso della perquisizione domiciliare sono stati sequestrati un secondo smartphone, hard disk e altri supporti informatici. Dalle verifiche tecniche è emerso che l’uomo, elettricista e installatore di impianti di videosorveglianza, avrebbe utilizzato applicazioni installate sul proprio telefono per accedere senza autorizzazione agli impianti collocati nelle abitazioni dei clienti, visualizzando e scaricando immagini in tempo reale.

Le persone coinvolte sono state informate dei fatti e hanno sporto denuncia. L’uomo è stato arrestato in flagranza e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le indagini proseguono per definire l’ampiezza e le responsabilità delle condotte contestate.

Lo riporta tgcom24.mediaset.it.

